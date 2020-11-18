الاتحاد المصري: ندرس إنشاء منصة ألعاب إلكترونية مصرية

أكد شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، ضرورة مشاركة الآباء أو الأبناء الكبار الصغار في اللعب بالألعاب الإلكترونية لمعرفة مدى تأثيرها وضررها عليهم، معقبًا أن اتحاد أي لعبة في العالم، هدفه انتشار اللعبة وتنظيمها، ولابد من وضع آلية لتنظيم المسابقات الخاصة بالألعاب الإلكترونية في مصر لتقليل مخاطرها على الشباب والأطفال، معقبا: لا توجد دولة يمكنها أن تمنع الألعاب الإلكترونية منعا نهائيا.





وأضاف "عبد الباقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "الصين في بعض المناطق وفي توقيت محدد تقوم بإيقاف بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية في أوقات معينة من اليوم، معقبا: ندعو الأندية لإنشاء لجان للألعاب الإلكترونية.



وأشار إلى وجود مسابقة الآن تحت راية الجامعة العربية تجمع الاتحادات العربية في الألعاب الإلكترونية، وبهدف إخراج محمد صلاح جديد في الألعاب الإلكترونية، .





وتابع: "بقالنا 3 سنوات متبنيين الألعاب الإلكترونية ليكون هناك ألعاب مصرية، وسنعرض الفكرة على الدكتور أشرف صبحي الآلية التي سيتم من خلال تنظيم ذلك، وهناك مشروع وتوجه وشركاء لتنفيذ المشروع".