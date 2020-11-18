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برلمان

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يدشن حملة لتطهير المدارس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:04 م
تطهير المدارس
تطهير المدارس
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أحمد أيمن
دشن النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة لتطهير المدارس في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

كما دشن النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة لرفع الوعي لدى طلاب المدارس، من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب لعدم التعرض للإصابة بالفيروس.

وصرح درويش بأن الحملة قد بدأت فعليًا وستستمر حتى الوصول لأكبر عدد ممكن من المدارس.

الجدير بالذكر أن الحملة جاءت استجابة للحملات التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من أجل مكافحة فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة، وللحفاظ على صحة المواطن.
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