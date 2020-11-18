عضو تنسيقية شباب الأحزاب يدشن حملة لتطهير المدارس

دشن النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة لتطهير المدارس في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.





كما دشن النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة لرفع الوعي لدى طلاب المدارس، من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية الواجبة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب لعدم التعرض للإصابة بالفيروس.





وصرح درويش بأن الحملة قد بدأت فعليًا وستستمر حتى الوصول لأكبر عدد ممكن من المدارس.



