متخصص بالأمراض الصدرية بـ كاليفورنيا يكشف موعد وصول لقاح كورونا .. فيديو

أكد الدكتور رائد ناصر طبيب متخصص في الأمراض الصدرية بـ كاليفورنيا أن هناك شركات تنافس "فايزر وموديرنا" على رأسها جونسون وغيرها، مضيفا: "من المتوقع أن يتم إعطاء الموافقة من تلك الشركات على العمل لإنتاج لقاح كورونا والتواجد في المنافسة".









وأضاف ناصر خلال تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، أن فايرز تعلن ارتفاع نسبة فاعلية التجارب النهائية للقاح كورونا لنسبة وصلت إلى95%، مشيرا الى أنه خلال الأيام القادمة ستصل المعلومات السليمة عن اللقاحات.









وتابع الـ طبيب المتخصص في الأمراض الصدرية بكاليفورنيا انه من المتوقع أن يتم خلال فترة من اسبوع إلى اسبوعين إعطاء التصريح بالاستخدام الطارئ، مؤكدا أن أول فئة ستستخدم لقاح كورونا هم رجال الإسعاف والطوارئ والأطباء لأنهم هم أكثر عرضة في التعامل المباشر مع المرض.



