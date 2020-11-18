هل يستطيع ترامب قيادة انقلاب على الانتخابات الأمريكية.. خطة خبيثة للوصول إلى طريق مسدود.. ما السيناريو الأسوأ على الإطلاق؟

* الجارديان:

فوز بايدن حقيقة لا يجدي إنكارها

* لا يوجد طريق دستوري يمكّن ترامب من البقاء في البيت الأبيض

* بايدن لديه تقدم لا يمكن التغلب عليه في ميشيجان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا









لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز المنتخب جو بايدن، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض.





وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية، وهي حقيقة يرفض دونالد ترامب والجمهوريون الآخرون الاعتراف بها.





وأضافت أن هناك مخاوف من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة.





وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية، الأسبوع الماضي: "سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب ثانية". كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر. يوم الثلاثاء، أقال ترامب كريستوفر كريبس، مدير الوكالة الفيدرالية التي كفلت مصداقية انتخابات 2020 وصدت مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من تزوير الناخبين.





ومع ذلك، على الرغم من كل مكائد ترامب، فمن غير المرجح أن يجد طريقة للبقاء في السلطة أو القيام بانقلاب. فيما يلي شرح للسبب:





ترامب يرفض قبول فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. هل هناك طريق دستوري له لانقلاب والبقاء في منصبه لولاية أخرى؟





ليس صحيحا. تجتمع الهيئة الانتخابية في 14 ديسمبر للإدلاء بصوتها لمنصب الرئيس وتستخدم كل ولاية تقريبًا التصويت الشعبي على مستوى الولاية لتوزيع ناخبيها. من المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتًا انتخابيًا يحتاجه ليصبح رئيسًا. انتصاره لا يتوقف على ولاية واحدة وربما يكون لديه تقدم لا يمكن التغلب عليه في ميشيجان ونيفادا وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.





هناك نظرية قانونية طويلة المدى، طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة للجمهوريين في أماكن مثل ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها.





يسمح القانون الفيدرالي للهيئات التشريعية بالقيام بذلك إذا "فشلت الولايات في اتخاذ قرار" بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية. لكن لا يوجد دليل على وجود احتيال منهجي على ارتكاب مخالفات في أي ولاية، وتوضح الهوامش التي يتقدم بها لبايدن في هذه الأماكن أن الولايات قد اتخذت في الواقع خيارًا.





قال ريتشارد هاسن، أستاذ القانون في الجامعة: "إذا استمرت الولاية في اتباع حكم القانون، فلا أرى أي مسار دستوري معقول للمضي قدمًا لترامب للبقاء كرئيس باستثناء أدلة جديدة على فشل هائل لنظام الانتخابات في ولايات متعددة".





من كاليفورنيا، كتب إيرفين، المتخصص في الانتخابات، في بريد إلكتروني:"سيكون استيلاء عاريا وغير ديمقراطي على السلطة لمحاولة استخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على اختيار الناخبين ولا أتوقع حدوث ذلك."





بالنسبة للمشرعين في ولاية واحدة ، فإن اختيار تجاوز الإرادة الواضحة لناخبيها بهذه الطريقة سيكون أمرًا غير عادي وربما يتسبب في احتجاج شديد. لكي يفوز ترامب بالكلية الانتخابية ، سيتعين على العديد من الولايات اتخاذ هذه الخطوة غير العادية ، وهي خطوة من شأنها أن تسبب رد فعل عنيفًا شديدًا وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.





قال ريتشارد بيلدس، أستاذ القانون في جامعة نيويورك: "هناك افتتان غريب بمختلف السيناريوهات المظلمة المتخيلة، ربما تشمل الهيئات التشريعية المتمردة في الولايات، لكن هذا خيال بائس أكثر من أي شيء محتمل الحدوث. المفارقة، أو المأساة، هي أننا نجحنا في إجراء انتخابات سلسة للغاية، مع نسبة مشاركة قياسية، في ظل ظروف صعبة للغاية - ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من مؤيدي الرئيس مقتنعون الآن بأن العملية كانت معيبة".





هل هناك أي مؤشر على أن الجمهوريين في هذه الولايات المهمة سيوافقون على هذا؟





بعد وقت قصير من يوم الانتخابات، أشار جيك كورمان، أكبر جمهوري في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا، إلى أن حزبه "سيتبع القانون" في ولاية بنسلفانيا، الأمر الذي يتطلب منح الناخبين للفائز في التصويت الشعبي. في مقال رأي نُشر في أكتوبر، قال كورمان إن المجلس التشريعي للولاية "ليس له ولن يكون له يد في اختيار ناخبي رئيس الولاية أو في تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية".





في الأسبوع الماضي، قال الجمهوريون في الهيئة التشريعية في ولاية بنسلفانيا إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين. لا يوجد دليل على انتشار المخالفات في الولاية، لكن هذه الخطوة مثيرة للقلق لأنها قد تكون بداية لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في الولاية. ولكن في ضربة قوية لجهود الرئيس القانونية ، قضت المحكمة العليا للولاية بأن مسؤولي الانتخابات في فيلادلفيا لم يمنعوا بشكل غير لائق حملة ترامب من مراقبة فرز الأصوات عبر البريد.





كما يقوم المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيجان بالتحقيق في الانتخابات، وكذلك الجمهوريون في ويسكونسن. لا يوجد دليل على انتشار المخالفات في أي من المكانين.





هل يرتبط ذلك بأي شكل من الأشكال بالدعاوى القضائية التي يرفعها ترامب؟





رفعت حملة ترامب عددًا كبيرًا من الدعاوى المريبة قانونًا منذ يوم الانتخابات. لا يبدو أن الغرض من هذه الدعاوى هو قلب نتائج الانتخابات فعليًا، ولكن محاولة خلق حالة من عدم اليقين توجيه عملية الفرز.





لكل ولاية مواعيد نهائية خاصة بها للتصديق على نتائج الانتخابات والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتخصيص أصوات الهيئة الانتخابية الخاصة بها. في ولايتين على الأقل، بنسلفانيا وميتشيجان، تسعى حملة ترامب إلى منع المسؤولين من التصديق على النتائج.





يعتبر الجدول الزمني للمصادقة مهمًا لأن القانون الفيدرالي ينص على أنه طالما يتم الانتهاء من نتائج الانتخابات بحلول 8 ديسمبر من هذا العام، فإن النتيجة "قاطعة". وهذا يوفر ضمانة ضد الكونجرس، المسؤول عن فرز أصوات الهيئة الانتخابية، من التخمين الثاني لنتائج الانتخابات. من خلال تأجيل العملية، قد تسعى حملة ترامب إلى تجاوز هذا الموعد النهائي وخلق مساحة أكبر للمناورة لتخمين النتائج.





وقال بيلديز إنه حتى لو كان هذا هو أمل حملة ترامب، فمن غير المرجح أن تتدخل المحاكم.





وقال: "ستبدأ الولايات في التصديق على مجاميع أصواتها بدءًا من أقل من 10 أيام، ولا يوجد أساس في المطالبات المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية".





لنفترض أن السيناريو الأسوأ قد أتى ثماره وأن الهيئات التشريعية التي يقودها الجمهوريون تطغى على إرادة الشعب في عدة ولايات. هل هناك أي ضمانات لوقف ترامب؟





نعم. يوجد في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا حكام ديمقراطيون سيرفضون الموافقة على مجموعة من ناخبي ترامب، حيث يظهر التصويت الشعبي فوز بايدن بولايتهم. وبدلًا من ذلك، سيقدمون الناخبين الذين يحق لبايدن أن يكونوا الفائزين في التصويت الشعبي.





بعد ذلك، يقع على عاتق الكونجرس، المكلف بفرز الأصوات من الهيئة الانتخابية، لتقرير ما يجب فعله. القانون الذي يحدد العملية الخاصة بكيفية تعامل الكونجرس مع نزاع في ناخبين من ولاية ما مربك للغاية، لكن الخبراء يعتقدون أن القائمة التي يدعمها حاكم الولاية هي القائمة الصحيحة قانونًا. هناك نظرية منافسة مفادها أن رئيس مجلس الشيوخ، مايك بنس، يمكن أن يكون له السيطرة على العملية. الخلاف على الناخبين بين مجلسي النواب والشيوخ هو السيناريو الأسوأ، ومن المحتمل أن يُطلب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل.





بغض النظر عن طول النزاع، يحدد الدستور موعدًا نهائيًا واحدًا. حتى إذا كان العد مستمرًا، تنتهي فترتي الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم 20 يناير. في هذه المرحلة، إذا لم تكن هناك نتيجة نهائية في السباق، فإن رئيسة مجلس النواب - ربما نانسي بيلوسي - ستصبح رئيسة بالنيابة.



