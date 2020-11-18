ملابسهم كلها دم.. تعرف على تفاصيل إصابة 14 طفلاً في حادث أتوبيس مدرسة الهرم

كشف الدكتورة منى الله أحمد، شاهد عيان، تفاصيل إصابة 14 طفلاً ومدرستين وسائق في حادث انقلاب بالجيزة. انقلاب أتوبيس مدرسة





وقالت "أحمد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مشرفة الأتوبيس هى من تعاني من إصابات كبيرة جراء الحادث، متابعة أن حالة الاطفال مستقرة وجيدة والبعض يعاني من الخضة والخوف بعد الحادث وباقي الأطفال بحالة جيدة.





وتابعت الدكتورة منى الله أحمد شاهد عيان، أن السائق سليم ولم يحدث له شيء وحالته جيدة وكان نائما على الارض وحالته جيدة، مستدركة : "كنت ماشية بالصدفة من أمام مكان وقوع الحادث ولم أر الحادثة من بدايتها ولكني شوفت الحادثة بعد وقوعها".





من جانبها تحدث سمر والدة تلميذين مصابين في الحادث، قائلة :"الحمدلله جت سليمة، ولدي طفل مصاب بكسر في إحدى أصابع يديه ومتجبس، ولم يكن لدينا أي شكوى من اتوبيس المدرسة وما حدث قضاء وقدر وغصب عن السائق واعرفه جيدة وهو راجل كويس".





فيما أضاف الدكتور محمد عادل ولي أمر طالبين مصابين في الحادث، أنه ما حدث قضاء وقدر ولا شبه لأي إهمال من جانب السائق في الحادث، متابعا أن حالة أطفاله مستقرة ولا يعانون من أي مشكلة كبيرة.





وأكمل أن: «الأطفال يعانون من خضة ما بعد الحادث وحالة من الخوف الشديد، وملابسهم كلها دم».







