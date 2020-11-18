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رياضة

النصر السعودي يصعد أزمة دوري أبطال آسيا إلى المحكمة الدولية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي نشرة عبر موقعة عدم أستسلامة و تصعيدة لأزمة مباراته ضد فريق بيرسبوليس الأيراني في دوري أبطال أسيا إلي المحكمة الرياضية الدولية "كاس" و تضمن البيان ما يلي "حرصا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية، والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد بيرسبوليس فقد بدأت الإدارة إجراءات الرفع لمحكمة (كاس)».

و جاء ذلك ردا علي رفض لجنة الأستئناف بالأتحاد الأسيوي لكرة القدم الشكوي الذي تقدم بها النصر و تأكيدة علي أهلية مشاركة لأعبي الفريق الأيراني في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي ضمن منافسات دوري أبطال أسيا و التي أنتهت بفوز بيرسبوليس بركلات الترجيح بنتيجة 3/5 بعد أنتهاء زمن المباراة بالتعادل الأيجابي بهدف لمثلة في الوقت الأصلي و الأضافي

هذا وسيكون فريق بيرسبوليس الإيراني طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.


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