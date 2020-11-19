Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حملات مستمرة.. مساعد الداخلية السابق يكشف خطة القضاء على تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:05 ص
مخدرات
مخدرات
Advertisements
عادل نصار
قال اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، إن وزارة الداخلية تصدر تكليفات مع بداية العام الدراسي لمواجهة سائقي الحافلات المدمنين، مضيفا أنها مستمرة طيلة العام عبر خطة موضوعة على مستوى المحافظات.


وأضاف "السمري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري مساء أمس، الأربعاء، أن الدولة تعمل بهذا النمط منذ 3 سنوات، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات من السائقين يتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق معه، ونيل الجزاء وفقا للقانون.


وتابع مساعد وزير الداخلية، أن سائقي النقل أيضا يتم عمل حملات طيلة العام لضبط متعاطي المخدرات منهم.


وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، أنه يتم أيضا حملات لعمل تحليل مخدرات في محيط المدارس؛ بهدف الحفاظ على الأطفال، ورصد أي محاولة لبيع المخدرات لهم داخل المدرسة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

‪ الخط الساخن لصندوق الإدمان يتلقى شكاوى أولياء أمور الطلاب حول اشتباه تعاطى سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة

40 بلاغا من أولياء أمور ضد تعاطي سائقي أتوبيسات مدارس للمخدرات

فاروق المقرحي: من الضروري مواجهة تعاطي سائقي الأتوبيسات والميكروباصات للمخدرات

وصلت إلى 12% .. تحويل سائقى الحافلات المدرسية المتعاطين للمخدرات إلى النيابة الإدارية..فيديو

صندوق مكافحة المخدرات: تراجع نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية لـ2%.. فيديو

أكثر من 6% خلال عام.. التضامن: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالمؤسسات الحكومية لـ 1.8%

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| قرارات الحكومة استعدادًا للموجة الثانية من كورونا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أهم حاجة تجمع معلومات.. عمرو محمود ياسين: والدي كان بيقولي كدا وأنا في الحضانة.. فيديو

80 مليون صوت.. بايدن يحقق أرقاما قياسية في الانتخابات الرئاسية

انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة.. وجريمة بسبب الزواج العرفي | ماذا حدث في القاهرة والجيزة

ألمانيا.. مطالب برلمانية بحظر جماعة تركية متطرفة موالية لأردوغان

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا داخل سوريا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 2000 جنيه.. أرخص الهواتف الذكية لهذا الشهر ..صور

الأشرعة البيضاء.. قصة تمثال يجمع الإسكندرية بتاريخها اليوناني الروماني العريق.. شاهد

شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما