حملات مستمرة.. مساعد الداخلية السابق يكشف خطة القضاء على تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمخدرات

قال اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، إن وزارة الداخلية تصدر تكليفات مع بداية العام الدراسي لمواجهة سائقي الحافلات المدمنين، مضيفا أنها مستمرة طيلة العام عبر خطة موضوعة على مستوى المحافظات.









وأضاف "السمري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري مساء أمس، الأربعاء، أن الدولة تعمل بهذا النمط منذ 3 سنوات، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات من السائقين يتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق معه، ونيل الجزاء وفقا للقانون.









وتابع مساعد وزير الداخلية، أن سائقي النقل أيضا يتم عمل حملات طيلة العام لضبط متعاطي المخدرات منهم.









وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق، أنه يتم أيضا حملات لعمل تحليل مخدرات في محيط المدارس؛ بهدف الحفاظ على الأطفال، ورصد أي محاولة لبيع المخدرات لهم داخل المدرسة.



