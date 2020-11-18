محمد صاوي يستعد لمعرض الكتاب بالجزء الثالث من رواية «الأرقم»

يستعد الكاتب محمد صاوي للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب بالجزء الثالث من روايته "الأرقم" التي تحمل طابعًا فلسفيًا يمتزج بالفانتازيا والتاريخ.





وكان محمد صاوي أصدر معرض الكتاب الماضي رواية "الأرقم 2" التي تدور أحداثها حول ما قبل نهاية العالم، بعد جفاف المياه، والصراع البشري حول البقاء، وما يمكن للإنسان فعله للحفاظ على حياته وسط الوحوش البشرية.





وتضم الرواية طابع تاريخي، حيث أنها تحكي التاريخ من بداية الخلق حتى وقتنا هذا. وتُسلط الضوء حول قضايا اجتماعية شائكة. وتضم أيضًا بعض الأفكار التي تخص اليهود.





والفكرة الأساسية للأرقم 2 تصُب في فلسفة الأنتيخريست "المسيح الدجال"، ولكن بصورة مختلفة عن الأديان وما ذُكر في التاريخ.



