فضيحة تضرب حكومة جونسون.. إهدار 18 مليار جنيه إسترليني من أموال البريطانيين

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاعتذار بعد أن كشف تقريرا مدمرا عن إهدار الحكومة 18 مليار جنيه إسترليني من أجل الحصول على معدات الوقاية الشخصية أثناء أزمة فيروس كورونا، وادعى أن المقربين من المحافظين حصلوا على "حق الوصول لكبار الشخصيات" لإبرام عقود مربحة.





وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نفى جونسون ووزرائه إهدار مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب، مدعيا أنه "فخور للغاية" بالتدافع لشراء ملابس منقذة للحياة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بداية الوباء وخلال الموجة الأولى.





وقال لمجلس العموم في أول استجواب افتراضي لرئيس الوزراء اليوم:"لقد قلّبنا السماء والأرض للحصول على 32 مليار قطعة من معدات الوقاية الشخصية إلى هذا البلد. أنا فخور جدًا بما تم تحقيقه".





وكشفت مراجعة أجرتها هيئة الرقابة على الإنفاق البريطانية، مكتب التدقيق الوطني لـ 8600 عقد، أن المسؤولين قد وقعوا اتفاقيات لمئات الآلاف من أقنعة الوجه التي تبين أنها غير صالحة للاستعمال - مما أدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.





مع انتشار فيروس كورنا في جميع أنحاء بريطانيا، ظهرت فرصة "الغرب المتوحش" بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني لأي شركة قادرة على تزويد NHS"" بمعدات الحماية مع نفادها من المستشفيات ودور الرعاية. فازت العديد من الشركات التي ليس لديها خبرة في توريد معدات الحماية الشخصية بصفقات حكومية بملايين الجنيهات الإسترليني، بينما كان الموردون الذين لديهم اتصالات سياسية أكثر عرضة بعشرة أضعاف للحصول على أعمال.





وقالت الهيئة يوم الأربعاء، إنها ستبدأ تحقيقًا عاجلًا في صفقة استثنائية واحدة للقفازات والأثواب الجراحية مع مصمم مجوهرات في فلوريدا، حيث حصل رجل أعمال إسباني كان يعمل كوسيطًا على مبلغ مذهل قدره 21 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.





وسأل زعيم حزب العمال السير كير ستارمر جونسون في مجلس العموم: "هل يعتقد رئيس الوزراء أن 21 مليون جنيه إسترليني لرجل وسيط ​​هو استخدام مقبول لأموال دافعي الضرائب؟".





وقال زعيم حزب المحافظين، الذي يعزل نفسه لمدة 14 يومًا في داونينج ستريت، إن السير كير حث في البداية على إزالة "العوائق" في عملية الشراء لتأمين معدات الحماية الشخصية، مضيفًا:"كنا نواجه وضعًا صعبًا للغاية حيث لم يكن هناك إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية في جميع أنحاء العالم. لا أحد لديه معدات الوقاية الشخصية كافية".





وكشف التقرير المدوي عن:





* إعطاء الموردين الذين لديهم اتصالات سياسية هناك مسار "أولوية عالية" وكان احتمال حصولهم على عقود حكومية أكبر بعشر مرات.





* حصلت الشركات التي ليس لديها خبرة ذات صلة على 12 مليار جنيه إسترليني في التدافع من أجل الحصول على معدات الوقاية الشخصية الموصوفة بأنها "الغرب المتوحش". منحت الحكومة أكثر من 1300 عقدًا بقيمة 10.5 مليار جنيه إسترليني دون أي منافسة على الإطلاق - مما يزيد من فرصة إهدار الأموال.





* حصل مصمم المجوهرات الأمريكي مايكل سايجر على "عدد من العقود المربحة" بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني بعد أن بدأ في تقديم القفازات والعباءات لموظفي NHS"". حصلت رائدة الأعمال الشابة صبيا مقدّم، 23 سنة، على عقد بقيمة 880 ألف جنيه إسترليني.





* تساعد شركة العلاقات العامة التي يملكها اللورد فيلدمان شركة "Covid" للاختبار التي حصلت على عقد بقيمة 28 مليون جنيه إسترليني بعد اجتماع، حيث كان رئيس حزب المحافظين السابق في الغرفة لتقديم المشورة لمات هانكوك.





ويقول النقاد إن الحكومة قد أهدرت مبالغ ضخمة من أموال الجمهور في عقود معيبة وغير تنافسية، وفي بعض الأحيان اشترت "معدات الوقاية الشخصية غير المجدية"، و "دافعو الضرائب يحصدون الدمار الآن".





وقالت النائبة العمالية راشيل ريفز إن "مجموعة مختارة حظيت بامتياز الوصول إلى الحكومة"، مضيفة: "تستحق الدولة أن تثق في أن الحكومة تنفق أموالها بشكل فعال - وأن تعرف دون شك أن الأصدقاء والمتبرعين لحزب المحافظين لا يستفيدون من هذا الوباء".





لكن وزير الأعمال ألوك شارما قال إنه لن يأسف للعمل بسرعة لتأمين الإمدادات خلال أزمة فيروس كورونا وقال:"كان علينا القيام بقدر هائل من العمل بسرعة كبيرة لتأمين معدات الوقاية الشخصية وهذا ما فعلناه، وأنا لست كذلك. سأعتذر عن حقيقة أننا بذلنا هذا الجهد بشكل صحيح تمامًا".





وقع كل من مايكل جوف ودومينيك كامينجز في الكارثة بعد أن قالت هيئة مراقبة الإنفاق إن المسؤولين فشلوا في النظر في تضارب المصالح المحتمل الذي تنطوي عليه الشركات المرتبطة بهم.





أصر شارما على أن "الشيكات تمت '' في حالة رجل الأعمال الإسباني الذي يعمل كوسيط والذي ورد أنه حصل على 21 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة في صفقات أبرمت مع مصممي المجوهرات في فلوريدا الذين تحولوا إلى بيع معدات الوقاية الشخصية إلى الحكومات خلال الوباء.





جابرييل جونزاليس أندرسون، من مدريد، تم تجنيده للمساعدة في "المشتريات واللوجستيات ومصادر المنتجات ومراقبة الجودة" للمعدات المنقذة للحياة. كان يعمل لدى مصمم المجوهرات مايكل سايجر، 31 عامًا، ومقره فلوريدا، والذي أسس شركة توفر الملابس الواقية للحكومات في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام.





زعم سايجر أن لقاءاته السابقة مع المصانع في الصين جعلته مجهزًا جيدًا لتلبية الطلبات. على هذا النحو ، سلم وزراء المملكة المتحدة شركته "عددًا من العقود المربحة" بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتوفير القفازات والعباءات لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.





كانت مهمة أندرسون هي العثور على الشركات المصنعة التي يمكنها بسرعة توفير الملايين من عناصر معدات الحماية الشخصية للصفقات التي تم الاتفاق عليها بالفعل من أجل سايجر.





وتلقى الإسباني أكثر من 28 مليون دولار (21 مليون جنيه إسترليني) مقابل العمل في عقدين من "NHS"، قبل أن يوقع رئيسه ثلاث اتفاقيات أخرى في يونيو. لكن علاقتهما انهارت في وقت لاحق، مما أدى إلى اندلاع معركة قضائية في ميامي تم فيها الكشف عن المبالغ الباهظة. يقاضي سايجر الآن السيد أندرسون لخرقه العقد والاحتيال في الإغراء.



