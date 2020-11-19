اللحوم الطازجة بـ 90 جنيها والسودانية بـ 85 في المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الأساسية في الأسواق، مشيرا إلى أن اللحوم الطازجة الممتازة يبلغ سعرها 90 جنيهًا، واللحوم السودانية بـ 85 جنيهًا.





وأكد "المصليحي"، أن اللحوم المجمدة سعرها لم يتغير، ويبلغ 63 جنيهًا في الجمعيات.





وأضاف وزير التموين، أنه تمت الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من السودان، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 5 أشهر ونصف الشهر.





وتواصل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح اللحوم والسلع الأساسية، وتلبية للزيادة على الطلب خلال المواسم.