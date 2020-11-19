سوري معلش.. شهيرة تنسى للحظات بأن محمود ياسين قد رحل بالفعل وتُصدم

دخلت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، في حالة من النسيان بأن زوجها توفي خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "الحياة".





وخلال التصريحات، تحدث معها المذيع، قائلًا «بعد رحيل الفنان محمود ياسين»، لتقاطعه الفنان شهيرة، قائلة «هو رحل، سوري معلش».





وعبرت شهيرة، عن عميق حزنها باكية، قائلة «كان عندنا مقدمات بأنه سيتوفى لكن كان لدينا أمل كبير في أن يشفى، ومع وفاة حدث لنا مفاجأة».





وأكدت الفنان شهيرة، أنه حدثت لها صدمة كبيرة بعد معرفتها خبر وفاته وتأكدها من الأمر، مشيرة إلى أن وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين كانت أكبر صدمة لها في حياتها.





وخلال اللقاء، روت الفنانة شهيرة، زوجة الراحل محمود ياسين كواليس دفن زوجها الراحل، ودخلت في حالة من البكاء أثناء رواية الكواليس الأخيرة في دفن محمود ياسين.





وقالت شهيرة، باكية "ضحكوا عليها ونزلوه القبر من ورايا ومكنش المفروض يعملوا كده وكان ممكن يستنوا".





وقالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان بمثابة الحياة بالنسبة إليها، مضيفة "مش قادرة اتخيل أن محمود مش موجود".





وتابعت الفنانة شهيرة، "دايما بقول لربنا خليني اصدق أن محمود مش موجود، وأنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى".





وأكملت الفنانة شهيرة، حديثها "في آخر أيام محمود ياسين كان في المستشفى، وكافة أجهزة الجسم بدأت في الضعف الشديد".





ونوهت الفنانة شهيرة، بأنها "لم تحضر آخر 4 أيام في حياة محمود ياسين لأنها أصيبت بنزلة شعبية، مبررة "الأطباء منعوني من الذهاب إلى المستشفى لزيارته".



