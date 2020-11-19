أهالي قرية الزرابي بسوهاج يشتكون من عدم البدء في إنشاء المستشفى ..صور

ناشد المواطن حسن محمد خلف الله محمد، من أهالى قرية زرابى برخيل مركز البلينا محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، الموافقة على إنشاء مستشفى يخدمهم ويقدم لهم الخدمات الصحية.





ويقول فى رسالته "تبرع سكان قرية زرابى برخيل مركز البلينا بقطعة أرض ليتم البناء عليها مستشفى صغير يخدم أهالى القرية والقرى المجاورة وذلك منذ 2008، إلا أنه لم يتم بناء شيء حتى الآن".





وطالب بتوفير التمويل اللازم للبدء بإنشاء المستشفى الجديد الذي تأخر كثيرا على الرغم من الحاجة الماسة إليها رحمة بالمواطنين في هذه القرية والقري المجاورة لها.





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