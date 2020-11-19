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بين الناس

أهالي قرية الزرابي بسوهاج يشتكون من عدم البدء في إنشاء المستشفى ..صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حسن محمد خلف الله محمد، من أهالى قرية زرابى برخيل مركز البلينا محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  المسئولين، الموافقة على إنشاء مستشفى يخدمهم ويقدم لهم الخدمات الصحية.

ويقول فى رسالته "تبرع سكان قرية زرابى برخيل مركز البلينا بقطعة أرض ليتم البناء عليها مستشفى صغير يخدم أهالى القرية والقرى المجاورة وذلك منذ 2008، إلا أنه لم يتم بناء شيء حتى الآن".

وطالب بتوفير التمويل اللازم للبدء بإنشاء المستشفى الجديد الذي تأخر كثيرا على الرغم من الحاجة الماسة إليها رحمة بالمواطنين في هذه القرية والقري المجاورة لها. 

للتواصل مع القارئ
01157975002

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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