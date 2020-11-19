ضبط 4508 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.









أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (4508) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها (1792) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (89) مخالفة السير بدون تراخيص و (14) دراجات نارية مخالفة و (28) مخالفة شروط التراخيص و (40) مخالفة موقف عشوائى.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وكان ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.