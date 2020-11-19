كان عكس ما بيظهر في التلفزيون.. عمرو محمود ياسين يروي مواقف جمعته بأبيه ..فيديو

روى عمرو محمود ياسين، أنه منذ الصغر تجمعه بأبيه علاقة "دمها خفيف"، معقبا "أستاذ محمود في البيت كان معروف أنه أكثر واحد بيضحكنا كلنا.. هو في البيت عكس الشخصية اللي موجود بيها في الأفلام والبرامج.. كان معروف أنه بيحب يضحك ويهزر".





وأكمل "ياسين"، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "كان بيحب يتداخل معانا في التفاصيل الصغيرة، لما كان عندي 18 سنة وراتبطت بزميلتي في المدرسة وكنت حابب أني اتجوزها روحت قولت لأبويا يخطبهالي.. ودا يدل على أن العلاقة بينا كانت قائمة على الصداقة".





وأضاف "هناك بعض المواقف العالقة بالأذهان توضح مدى علاقتي بوالدي"، متابعا "كنا في بورسعيد وفجأة الناس بدأت تتجمع حوالين العربية بشكل كبير وأنا دخلت في حالة ذعر.. ولكن لما بدأت اركز في وشوشهم عرفت أنهم جايين يرحبوا بينا وبيحبوا والدي.. خاصة في بورسعيد، من هنا بدأت استوعب أن والدي ليس كباقية الآباء".



