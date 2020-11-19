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سيارات

قبل ما تغسل عربيتك في الشتاء.. اتبع تلك النصائح

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
مع دخول فصل الشتاء تظهر أهمية غسيل السيارة، فإزالة الطين والرمل المتراكم عليها لا شك أنه يحميها من الصدأ.

وأكد الخبراء في مجال السيارات، أن غسل السيارة في الشتاء أكثر أهمية من مجرد ركوب سيارة نظيفة؛ لأن الأوساخ الشتوية مثل الملح والرمل لها أثر سيئ، ويتمثل في شق طريقها إلى كل زاوية في السيارة، وإذا تم تركها ستتآكل بسبب الصدأ.

ونصح الخبراء، بتجهيز سيارتك أو شاحنتك قبل وقت طويل من انخفاض درجات الحرارة، فمن المهم غسل السيارة قبل الشتاء لصعوبة ذلك بصورة متكررة خلال انخفاض درجات الحرارة، حيث يجب التخلص من الطين في السيارة، وحماية كل جزء من الجسم الخارجي، وذلك مع إمكانية تشميع السيارة لمنع تراكم الأوساخ عليها، توفير الحماية لها في الطقس البارد.
 
كما حذر الخبراء من المزيج السيئ من الملح والرمل والتربة الملوثة الكيميائية، وهي أشياء يمكن أن تؤثر على العديد من الأجزاء غير المرئية من السيارة.

ومن المرجح أن يتسبب تراكم للتربه والجليد، وملح الطريق في التآكل، وهذا يؤدي بدوره إلى الصدأ، والذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من عمر السيارة.

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