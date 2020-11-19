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عيد حساباتك ومتكملش في الغلط.. عمرو محمود ياسين يكشف عن وصية والده

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:09 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
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إسراء صبري
قال عمرو محمود ياسين، إن والده لم يوصِه في آخر أيامه بشيء بعينه، ولكن على مدار الحياة كان يعطيه توصيات، معقبا "كان دايما يقولي أي يوم تحس أنك غلط وقف وعيد حساباتك مرة تانية".

وأضاف "ياسين"، خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، "إحنا كنا أصدقاء بس كنت بخاف منه جدا.. بس مش بسبب أنه عنيف، لا كان بسبب أن زعله كان وحش، ولما كان يخاصمني كنت بكتئب"، معقبا "كان بيزعل لما يجيلي استدعاء ولي أمر".

وأكد "كان دايما يوصيني بأني مكملش في الغلط حتى لو هخسر ناس قريبين مني"، متابعا "ضربني مرة واحدة بس وكان بالكتاب".

وتابع "كان راجع من التصوير وكنت بذاكر نحو وهو قعد يسألني وأمي غششتني غلط فضربني بالكتاب على ضهري".

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