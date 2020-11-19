تعرف على أفضل وقت لإجراء تحليل pcr لفيروس كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة هبة مصطفى، أستاذ مساعد بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إننا نتحدث الآن على تشخيص حالات فيروس كورونا بشكل واسع، ونقوم في المعمل للاستعداد حتى نقوم بعمل من 4 آلاف تحليل إلى 6 آلاف تحليل يوميًا بداية من الشهر القادم لاكتشاف حالات كورونا.





وأضافت هبة مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على " إم بي سي مصر"، أننا مازلنا في حاجة إلى تشخيصات الحالات حتى نقوم بعزل الإيجابي المصاب بفيروس كورونا ونقوم بمحاولة غزل أى شخص تعرض له، وهذه هي الطريقة التي نستطيع من خلالها تقليل عدد حالات إصابات كورونا. المذاعإمحتىالإيجابيإصابات





وأوضحت هبة مصطفى ، أن هذا هو موسم الإنفلونزا الشتوية وموسم فيروسات أخرى وسيكون هناك أشخاص لديهم أعراض وتختلف هذه الأعراض عند الكثيرين.





وتابع أن مصاب فيروس كورونا إذا لم تظهر عليه الأعراض وقام بعمل تحليل pcr ستظهر سلبية لأن إصابة كورونا تعتمد علي الوقت، وأفضل وقت لعمل تحليل pcr يكون مع بداية الأعراض . عليهالأعراضpcr يكونالأعراض