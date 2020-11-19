شهيرة: محمود ياسين رفض المشاركة في «الجزيرة 2»

قالت الفنانة شهيرة إن الفنان الراحل محمود ياسين رفض المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة".





وأضافت الفنانة شهيرة، في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة"، أن المخرج شريف عرفة عندما بدأ التحضير للجزء الثاني من الفيلم، اتصل بالفنان الراحل وطلب منه المشاركة.





وتابعت أن محمود ياسين وقتها قال له إن دوره انتهى في الجزء الأول، فكيف سيظهر من جديد، وأكد له عرفة، أنه فقط يريد موافقته وهو يحل هذه الأزمة مثلا أن يجعله يظهر في أحلام نجله "منصور".





لكن في النهاية رفض محمود ياسين، وأكدت "شهيرة"، أنها حزنت لرفضه الفيلم، وحاولت إقناعه، وقالت له إنه يحب شريف عرفة وعليه أن يعمل معه مجددا، لكنه تمسك برأيه.





وعلي جانب آخر أشارت "شهيرة"، إلى أن المخرج كمال الشيخ رشحها للقيام بدور مهم في فيلم "الصعود إلي الهاوية"، ومحمود ياسين رفض، ولم يبلغني ولما سألته ليه رفض قال لأنه كان دور جاسوسة.