Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شهيرة: محمود ياسين رفض المشاركة في «الجزيرة 2»

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:53 ص
شهيرة
شهيرة
Advertisements
أحمد إبراهيم - محمد نحلة
قالت الفنانة شهيرة إن الفنان الراحل محمود ياسين رفض المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة".

وأضافت الفنانة شهيرة، في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة"، أن المخرج شريف عرفة عندما بدأ التحضير للجزء الثاني من الفيلم، اتصل بالفنان الراحل وطلب منه المشاركة.

وتابعت أن محمود ياسين وقتها قال له إن دوره انتهى في الجزء الأول، فكيف سيظهر من جديد، وأكد له عرفة، أنه فقط يريد موافقته وهو يحل هذه الأزمة مثلا أن يجعله يظهر في أحلام نجله "منصور".

لكن في النهاية رفض محمود ياسين، وأكدت "شهيرة"، أنها حزنت لرفضه الفيلم، وحاولت إقناعه، وقالت له إنه يحب شريف عرفة وعليه أن يعمل معه مجددا، لكنه تمسك برأيه.

وعلي جانب آخر أشارت "شهيرة"، إلى أن المخرج كمال الشيخ رشحها للقيام بدور مهم في فيلم "الصعود إلي الهاوية"، ومحمود ياسين رفض، ولم يبلغني ولما سألته ليه رفض قال لأنه كان دور جاسوسة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لليوم الثاني.. أحمد حلمي يتصدر تريند يوتيوب بـ صاحبة السعادة

أحمد زكي تدخل لزواجهما.. كيف بدأت قصة حب محمود ياسين وشهيرة؟

عمرو الليثى يستضيف شهيرة في أول ظهور لها بعد وفاة محمود ياسين

شهيرة: وحيد حامد أراد مشاركة محمود ياسين بالجماعة ٢ ولكن حالته الصحية لم تسمح

مفاجأة.. محمود ياسين سجل القرآن بصوته قبل وفاته

شهيرة تكشف قصة حبها بـ محمود ياسين وعلاقته باعتزالها الفن

ترشيحاتنا

مليار إلا ربع.. أحد ضحايا مستريح الشرقية: المتهم أخد مني 10 مليون وفي ناس ليهم 30 و40

خالد الغندور: أتخوف من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل النهائي الإفريقي

يوسف البلايلي عن انتقاله لـ الأهلي: لن ألعب لأي ناد في أفريقيا سوى للترجي التونسي

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ على مصر

أفضل دعاء قبل النوم.. من وصايا الرسول ردد هذه الكلمات

6 ميزات خفية يجهلها أغلب مستخدمي واتساب حول العالم.. اعرفها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء