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رياضة

عبد الحميد بسيوني: حسام البدري واثق في نفسه.. ولدينا مهاجمون متميزون ..فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:21 ص
حسام البدري
حسام البدري
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حسام الحارتي

قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إن غياب المنتخب الوطني الأول عن مستواه في مباراة توجو بالقاهرة أمر طبيعي، بعد فترة توقف طويلة.


وأضاف "بسيوني"، خلال لقائه بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب الوطني يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين ونجح حسام البدري في استغلالهم بشكل جيد، وأدوا مباراة رائعة ضد توجو خارج أرضهم، رغم غياب محمد صلاح، الذي يزيد من قوة المنتخب.


واستكمل حديثه، أن حسام البدري يثق في نفسه والمجموعة التي يعمل معها، ونجح في تحقيق المطلوب، والتأكيد على أن مصر لديها منتخب قوي قادر على التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2022، مشيرًا إلى المنتخب يمتلك مجموعة من المهاجمين المتميزين على رأسهم مصطفى محمد، على الرغم من أنه ينقصهم بعض الثقة في المباريات الدولية.


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