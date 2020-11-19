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فن

تامر حسني يطرح أغنيتي «في جمال كده» و«نفس النهاية».. اليوم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
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أحمد إبراهيم
يطرح الفنان تامر حسني أغنيتين وهما "في جمال كده" و"نفس النهاية" اليوم وتعدان ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولازي". 

وحصدت أغنية "كرهتنى فى الحب" للفنان تامر حسنى 7 ملايين و14 ألف مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

"كرّهتني في الحب" كلمات محمد البوغه، الحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر  أمير محروس، تم تسجيل الغناء باستوديو Th production".

تقول كلمات الأغنية: "حبيبي الغالي .. بَعد الأشواق إحنا تمامنا أنا وانت فُراق .. كُنت هديه هَديتك بيا لكن شكلك قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق قطّاع أرزاق".

"كرّهتني في الحب وسيرته وقلبي وطيبته .. وشوفت معاك  أيام صعبه الله لايعدها بس في بيتها هروح وانساك .. وابقى قابلني ان حَد بجد عمل رُبع الي عملته معاك". 

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام. 

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.
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