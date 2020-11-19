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فن

رنا سماحة مهنئة الرئيس بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ضهرنا وحامينا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رنا سماحة، مجموعة صورة جديدة عبر حسابها على موقع "تويتر".

رنا سماحة نشرت صورة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصت على تهنئته بـ يوم مولده.

وعلقت رنا سماحة على الصورة "كل سنه وريسنا رئيس الانسانيه بخير وصحه وسلام كل سنه وانت ضهرنا وحامينا وربنا يعينك يا ريس على المسؤليه الكبيره دي".

وأضافت رنا سماحة "كل سنه وكل شعب مصر العظيمه بخير وسلام وامان من بنت فخوره انها مصريه #كل_سنة_واسد_مصر_بخير".


ويحتفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بعيد ميلاده الـ 66، حيث ولد عام 1954.
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