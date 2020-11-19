Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير مصر في الخرطوم يؤكد دعم مصر للسودان

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أكد سفير مصر في السودان حسام عيسى، دعم مصر لسودان ما بعد الثورة، مشيرا إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات الكهرباء والسكة الحديد والتجارة.

والتقى السفير حسام عيسى مع والي الخرطوم أيمن خالد نمر، حيث أعرب عيسى أن لقاءه مع والي الخرطوم يُمثل نقطة تحول كبيرة في التعاون المشترك، متعهدا بالعمل على تقوية التواصل بين ولاية الخرطوم ومحافظة القاهرة.

وفي بيان لولاية الخرطوم، أكد والي الخرطوم، أن حكومة الفترة الانتقالية، وبكل مستوياتها، ستظل في تواصل وتعاون مستمر مع الحكومة المصرية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال إن الاستقرار في الدولتين يشكل أحد الضمانات المهمة للاستقرار في الإقليم ككل، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدولتين على كافة الأصعدة وبين ولاية الخرطوم ومحافظة القاهرة كعاصمتين للبلدين، والاستفادة من تجارب مصر في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل والتبادل الثقافي والإعلامي وكذلك مجالات البنى التحتية وصحة البيئة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| قرارات الحكومة استعدادًا للموجة الثانية من كورونا.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

فاضل 12 يوم| الحكومة:لا يوجد حديث عن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

أحمد السقا يكشف عن فريق يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا

هبة مصطفى: لم يثبت أن العدوى تنتقل خلال الأسطح ..فيديو

تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم

خالد الغندور: أتخوف من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأهلي والزمالك قبل النهائي الإفريقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء

تعرف على فوائد البرتقال

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر