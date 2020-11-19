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أخبار العالم

البنتاجون: لا دليل على تحضير كوريا الشمالية لاستفزازات عسكرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها لم ترصد أي دليل على تحضير كوريا الشمالية لما وصفته بـ "استفزازات عسكرية" عشية مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي في يناير المقبل.

وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، الجنرال كينيث ويلسباك: "لم أرَ أي دليل على ذلك".

واعتبر الجنرال أن نهج بيونج يانج كان "سلميا" في الفترة الأخيرة، حيث لم يكن أي "خطاب عسكري أو عمليات إطلاق صواريخ أو أي استفزازات منذ فترة طويلة"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن سلطات كوريا الشمالية في السابق كانت كثيرا ما "تختبر صبر" الإدارات الأمريكية، لكن واشنطن تأمل بألا تكون هناك أي "أعمال استفزازية" في الوقت الحالي.

ومع ذلك اعتبر الجنرال الأمريكي تصرفات كوريا الشمالية "غير قابلة للتنبؤ"، مضيفا أنها قد تغير سلوكها بسرعة.

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