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فن

أحمد داود يتألق في أحدث ظهور له على إنستجرام

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان احمد داود صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد داود، في الصورة بمظهر جذاب ولوك رائع، حيث ارتدى بدلة باللون الرمادي، وبعض الإكسسوارات ونظارة حمراء.

وعلق أحمد داود علي الصورة، قائلًا "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه .. الحمد لله".


ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم، "وحشتنا جدا يا عاطف، ايه الحلاوة ديه، ابن رزق الخامس، احلي ضحكة في الدنيا".

وأحدث أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل بـ "100 وش"  نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، ، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

كما شاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

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