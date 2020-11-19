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فن

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سعاد مكاوي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
سعاد مكازى
سعاد مكازى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد مكاوى والتى تعد إحدى النجمات اللاتى اشتهرن بالغناء حيث امتلكت خامة صوتية شعبية محببة إلى الأذن، فاشتهرت بمطربة "البياض والسمار" بعد أن لحن لها موسيقار الأجيال عبدالوهاب أغنية "قالوا البياض أحلى ولا السمار أحلى؟ قلت اللي شارينى جوه العيون يحلى". 

كما تمتعت بخفة الدم التي أدخلتها إلى قلوب المشاهدين عبر شخصية "بلية" بنت كبير الرحيمية قبلي ـ الذي يؤديه الفنان محمد التابعي ـ وأخت عبدالموجود – الذي يؤدى شخصيته الفنان السيد بدير. 

اسمها بالكامل، سعاد محمد سيد مكاوي، أو كما اشتهرت فنيا بـ"سعاد مكاوي"، ولدت في 19 نوفمبر 1928، بمدينة كفر الزيات، فهي ابنة الملحن الكبير محمد مكاوي، دفعها والدها للدخول في عالم الفن والتمثيل نظرا لنشأتها في بيئة فنية رصينة، فقد اقتحمت عالم المونولوج من أوسع أبوابه.

عملت في مجال التمثيل واشتهرت بأدوار الخادمة، عملت في مجال الفن واشتهرت بثنائيتها مع أبطال المونولوج كنجمي المونولوج شكوكو وإسماعيل يس.

ومن المواقف التي لم تنسها سعاد خلال مسيرتها الفنية، هو رفض الفنان إسماعيل يس تقبيلها في أحد المشاهد، وقد كانت تلك عادته في جميع الأفلام وليس معها فقط فلم يكن يتعمد إحراجها، وحينما غضبت من تصرفه قال: "مزاجي كده"، إلا أن ذلك لم يعكر صفو علاقتهما.

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