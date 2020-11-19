بقيمة 57 مليون دولار.. السودان تحتل المركز الخامس في الاستحواذ على الصادرات المصرية خلال 2020

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى السودان بنسبة 79% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 57 مليون دولار في مقابل 32 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال هانى برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن السودان احتلت المركز الخامس عشر في قائمة أهم الدول المستوردة لمنتجات القطاع خلال تلك الفترة.

وأوضح برزى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن أهم السلع التي تم تصديرها إلى السودان خلال الفترة من ” يناير- سبتمبر 2020″ تمثلت في ” السكر” بقيمة 15 مليون دولار، تلتها “الخمائر” بقيمة 8 ملايين دولار، وبسكوت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5.5 مليون دولار،” مركزات لصناعة المشروبات الغازية” بقيمة 5 ملايين دولار .

وبلغت قيمة صادرات “اللبان” المصري إلى السودان خلال 9 شهور نحو 4 ملايين دولار، وصادرات “الشيكولاتة” نحو 3.8 مليون دولار، وصادرات “الدقيق” ما قيمته 3.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر من “تبغ وابدال تبغ مصنع” للسودان نحو 2.2 مليون دولار، وصادرات الحلوى الجافة قيمة 1.7 مليون دولار.

وأضاف أنه في إطار خطته للتوجه نحو إفريقيا قام بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكاتبة الخارجية، بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية الافتراضية المكثفة بين الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة و 13 شركة مصرية من أعضاء المجلس في مجالات البسكويت والحلوى الجافة، المقرمشات، العصائر، الالبان ومنتجاتها، صلصة الطماطم.

وذكر أن اختيار الشركات يأتي وفقًا لاحتياجات الشركة السودانية حيث قام المجلس بمخاطبة الشركات الاعضاء وعمل حصر بالشركات المصرية في القطاعات المستهدفة للشركة السودانية وموافاة الجانب السوداني بها، والذي قام بدراستها من جانبه وتحديد الشركات التي يرغب في التواصل الاولى معها.