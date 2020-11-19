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فن

إيمان العاصي: مبسوطة جدًا لاختيار فيلم عمار لمهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:39 ص
إيمان العاصي ، شريف
إيمان العاصي ، شريف سلامة من فيلم عمار
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ندى فكري
نشرت الفنانة إيمان العاصي البوستر الرسمي لفيلم عمار، و ذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وعلقت إيمان قائلة :" انتظروا العرض العالمي الأول لفيلم #عمار ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.. قريبًا ...مبسوطة جدا لاختيار فيلم #عمار لمهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٢ يارب يعجبكم "

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.
 
الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، ويشهد فيلم عمار التعاون الثاني بين المخرج محمود كامل والنجم شريف سلامة بعد مسلسل السهام المارقة، والتعاون الثاني أيضًا بين شريف سلامة والنجمة إيمان العاصي بعد فيلم مقلب حرامية.

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا. 

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.

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