سينوبك الصينية تعتزم إنتاج ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الغاز فى 2020

قالت شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) اليوم الخميس إنها تعتزم إنتاج ما يربو على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2020 ما يمثل زيادة نسبتها 1.1 بالمئة فحسب مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إنتاج الشركة 29.67 مليار متر مكعب من الغاز في 2019 بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.





وأنتجت الشركة إجمالا 21.87 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أول ثلاثة أرباع من هذا العام بانخفاض 0.2 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر الشركة سبب تباطؤ نمو الإنتاج في 2020.





ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المرتقبة في إنتاج الغاز الشركة في تعويض الخسائر الضخمة التي تكبدتها بفعل دفع أسعار أعلى من القيمة السوقية الراهنة لواردات الغاز.





وذكر مسؤول تنفيذي في الشركة في الشهر الماضي أنها عززت المشتريات الفورية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة بين يناير وسبتمبر مما ساهم في تقليص خسائرها في أنشطة استيراد الغاز.





وتعتزم الشركة أيضا زيادة حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لإنتاج الطاقة إلى أكثر من 50 بالمئة في 2023 عندما تصل طاقة إنتاجها السنوية من الغاز إلى 40 مليار متر مكعب سنويا. وبلغت الحصة 41 بالمئة في 2019.