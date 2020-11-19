Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد قليل محاكمة مالكة نادي صحى بتهمة التسبب فى وفاة فتاتين بالنزهة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:09 ص
محاكمة مالكة نادي
محاكمة مالكة نادي صحى بتهمة التسبب فى وفاة فتاتين
Advertisements
رامي المهدي
تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم  محاكمة مالكة نادٍ صحى بالنزهة، بتهمة الإهمال الذى تسبب فى وفاة فتاتين عقب اشتعال حريق داخل المنشأة غير المرخصة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادى صحى بالطابق الخامس فى منطقة النزهة، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، ولقيت فتاة وعاملة فلبينية مصرعهما اختناقا من انبعاث دخان الحريق داخله وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "ندا" عروس، لم يمر على زواجها شهور، توجهت إلى النادى الصحى لعمل جلسات علاج طبيعى، ونشب الحريق داخل النادى الصحى، وحاول أحد الأشخاص إنقاذها ولكنه فشل وتوفيت هى وفلبينية تعمل فى النادى الصحى.

وكشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، عن مفاجأة فى واقعة حريق شب فى نادى صحى، أسفر عن مصرع فتاتين، حيث تبين أن المكان غير مرخص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشريح جثة طفلة لقيت مصرعها في حريق نشب بمنزل أسرتها

ماتا اختناقًا.. مصرع طفلين في حريق شقة سكنية شرق الإسكندرية

ترشيحاتنا

ما الفرق بين الصلاة الصحيحة والمقبولة؟ .. الإفتاء تجيب

11 صفقة جديدة لـ إنبي استعدادا للموسم الجديد

حتى الكلب مات.. نهاية مأساوية لزوجين وطفلهما الرضيع بسبب انهيار مروع

الاتحاد السكندري ينتظر رد النادي الأهلي لمعرفة موقف بادجي ويرغب في ضم لاعب الزمالك

بعد إعادة فرز الأصوات.. نيويورك تايمز تكشف الفائز في ولاية جورجيا بالانتخابات الأمريكية

أعاني من السرحان في الصلاة فما الحل؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تطرح هوراكان lamborghini huracan sto .. صور

محتال يستغل صورة طفل معاق للاستيلاء على تبرعات بقيمة 20 ألف جنيه

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد