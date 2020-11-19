بعد قليل محاكمة مالكة نادي صحى بتهمة التسبب فى وفاة فتاتين بالنزهة

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم محاكمة مالكة نادٍ صحى بالنزهة، بتهمة الإهمال الذى تسبب فى وفاة فتاتين عقب اشتعال حريق داخل المنشأة غير المرخصة.





البداية كانت بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا بنشوب حريق داخل نادى صحى بالطابق الخامس فى منطقة النزهة، وانتقلت الحماية المدنية على الفور لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، ولقيت فتاة وعاملة فلبينية مصرعهما اختناقا من انبعاث دخان الحريق داخله وتم نقلهما إلى المستشفى.





وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "ندا" عروس، لم يمر على زواجها شهور، توجهت إلى النادى الصحى لعمل جلسات علاج طبيعى، ونشب الحريق داخل النادى الصحى، وحاول أحد الأشخاص إنقاذها ولكنه فشل وتوفيت هى وفلبينية تعمل فى النادى الصحى.





وكشفت تحقيقات نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، عن مفاجأة فى واقعة حريق شب فى نادى صحى، أسفر عن مصرع فتاتين، حيث تبين أن المكان غير مرخص.