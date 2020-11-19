"وعى" يحتفل باليوم العالمى للسكرى بحملة توعوية حول المرض

يحتفل المركز العربى للتوعية الصحية "وعى" التابع لاتحاد الأطباء العرب باليوم العالمي للسكرى من خلال اقامة حملات توعوية و تثقيفية بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه ، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى.





وتتضمن الحملة نشر عدد من النصائح حول التعامل الأمثل مع مرضى السكرى والتعايش الصحى والمفاهيم المغلوطة التي قد تؤثر على المريض والتأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لنسبة السكر في الدم واتباع نظام غذائى صحى لحياة أفضل.





ويحتفل مركز "وعى" باليوم العالمى للسكرى هذا العام تحت شعار "المرأة والسكرى" للأسباب التالية:

• يوجد حاليًا أكثر من 199 مليون امرأة مصابة بمرض السكري ومن المتوقع أن يرتفع هذا المجموع إلى 313 مليونًا بحلول عام 2040م.





• وهناك 2 من كل 5 سيدات تصاب بمرض السكري في سن الإنجاب، ويمثلن أكثر من 60 مليون سيدة في جميع أنحاء العالم.

• مرض السكري هو السبب الرئيسي التاسع للوفاة في النساء على الصعيد العالمي، حيث تسبب في وفاة 2.1 مليون حالة سنويًا.

• النساء المصابات بداء السكري من النوع الأول لديهم خطر متزايد للإجهاض المبكر أو وجود طفل مع تشوهات.





ويعتبر اليوم العالمي للسكري هو يوم عالمي للتوعية من مخاطر داء السكري ويحتفل به في 14 نوفمبر من كل عام ، وشهد عام 1991م بداية أول احتفال لليوم العالمى للسكرى وتم تحديد ذلك التاريخ من قبل الاتحاد الدولي للسكري ومنظمة الصحة العالمية إحياءً لذكرى عيد ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيست في اكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة الضرورية لبقاء الكثيرين من مرضى السكري على قيد الحياة.



