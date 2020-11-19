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الانتهاء يونيو 2021.. وزير الطيران: تحديث كامل لمنظومة خدمة الركاب بمطار سفنكس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:46 ص
محمد منار عنبة، وزير
محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى
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هاجر إبراهيم
قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن مطارات سفنكس والبردويل والعاصمة تعتبر هدايا من الدولة والقيادة السياسية، مشيرا إلى أن مطار سفنكس له طبيعة خاصة في إنشاء المتحف الكبير به.


وأضاف "عنبة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحف الكبير به ميزة في قدوم الرحلات من الخارج وهى ما يطلق عليها سياحة اليوم الواحد، موضحا أن المطار أنشأ بسعة 300 راكب، وجرى الاتفاق في تكبيره قبل الجائحة ورفع كفاءته لـ900 راكب.


وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركة مصرية من أجل تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه ومع قدوم فيروس كورونا قام قطاع الطيران بتركيب الكاميرات الحرارية وأماكن التباعد الاجتماعي.


وأكد أن اليوم تم عمل جولة للنظر في الأعمال الإنشائية لنسبة لمطار سفنكس، متابعًا أنه هناك توسعة في الأرض الخارجية للمطار.


وأشار إلى أنه سيجري توسيع الصالة القديمة وتوسيع صالة الوصول، لافتا إلى أن المطار أنشئ بكفاءة عالية جدا، حيث سيتم تركه بنفس التصميم، إلى جانب إنشاء صالة رئيسية، كما أنه سيتم فتح تلك التطورات بالمطار شهر يونيو عام 2021.
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