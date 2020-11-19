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الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية وراء انخفاض معدل البطالة إلى 7.3%

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
الإصلاح الاقتصادي
الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، تقريرًا عن أثر الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية على انخفاض معدل البطالة.

وتعد المشروعات القومية ومبادرات توظيف الشباب كلمة السر وراء انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.3%، ويعتبر انخفاض معدلات البطالة أحد المؤشرات المهمة على تعافي الاقتصاد المصري.

ويواصل الاقتصاد المصري قفزاته نحو تحقيق نجاحات غير مسبوقة بين الاقتصادات الناشئة، وهو ما أكد عليه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال إصدار نتائج بحث القوى العاملة للعام الثالث من هذا العام.

ووفقًا لهذا البحث، فإن معدل البطالة بلغ 7.3% من إجمالي قوة العمل، ويرجع هذا الانخفاض إلى عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا، وكذلك مساندة الدولة للقطاعات المتضررة، مع الحرص على استمرار احتفاظها بالعمالة نظير الحوافز الحكومية التي حصلت عليها.
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