ضبط عاطل ينقب عن الآثار جنوب الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من ضبط ​شخص يقوم بالتنقيب عن الآثار بمنزله والحفر لعمق يصل إلى 8 أمتار، وذلك داخل الكتلة السكنية بقرية الدير، وهو ما يعرض المنازل المجاورة للميل أو السقوط.





​ اقرأ أيضا:

انطلاق النسخة الرابعة من أوليمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر.. صور







تلقى اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العقيد أحمد عوض بليح، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد قيام شخص يدعي "ي.ع.م" المقيم بناحية قرية الدير التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بالتنقيب والحفر للبحث عن الآثار بطريقة دائرية وعمق يصل إلى 8 أمتار.





وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث من رجال مباحث السياحة والآثار بإسنا، لضبط المتهم والتحري حول الواقعة.



