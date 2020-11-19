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حوادث

ضبط تاجر عُملة بحوزته عملات أجنبية بالقاهرة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة ، وبحوزته (عملات محلية وأجنبية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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