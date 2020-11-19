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طارق الشناوي: مهرجان القاهرة السينمائي بلغ من العمر 45 دورة سينمائية "فيديو"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:27 م
طارق الشناوي
طارق الشناوي
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ياسمين القصاص
قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن  بالفعل مهرجان القاهرة السينمائي عرس، الذي يبلغ من العمر 45 دورة، منوهًا بأن دورة المهرجان بدأت عام 1976.

وأضاف طارق الشناوي، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن تم سقوط حوالى دورتين على مدار عامين من تاريخ المهرجان، متابعا أن مهرجان القاهرة السينمائي يعتبر من أقوى المهرجانات، حيث أنه بدأ خلال الفترة الأخيرة أن يتم تولى الكاتب والمنتج تولى رئاسة المهرجان كاملا، عن طريق ترشيح الإعلامي الراحل يوسف شريف رزق الله مع الدكتورة إيناس عبد الدائم.

وأشار "الشناوي"، إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اختارت محمد حفظي لرئاسة المهرجان، حيث يستطيع أن يتواءم مع التغير الزمن كله، مضيفا أن المهرجانات والسينما تتأثر بالتغير الزمنى كما يتأثر الجميع، حيث أنه من الصعب أن يضع مهرجان دول كامل تحت رعاية شخص بفكر قديم، ولكن لابد أن يكون فكر جديد له علاقة بتطورات الصناعة، وكيفية اختيار الأفلام والشركات التابعة لها.

وأكد الناقد الفني، أن لا يعتبر هذه القضية تمتلك مسألة مادية باحتة أو أدبية باحتة، بل تكون مزيج للعديد من العوامل، مشيرًا إلى تفوق اختيار حفظي لإتاحته الفرصة في مشاركة أفلام عالمية من قبل، فلديه خبرة عن الشفرة لهذا المجال.

وأوضح الناقد الفني أن حفظي قام بتجميع باقي ميزانية المهرجان بعد أن قامت الدولة بتمويل حوالى 16 مليونا من 40 مليون جنيه من الرعاة، الذى يعتبر أنه من أصعب المهام إقناع الرعاة أن يدعمون نشاط ثقافي بمصر.
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