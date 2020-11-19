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ثقافة

كتاب أسرار الرجال.. يكشف العقل الباطن للرجل المصري

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يصطحبك كتاب «أسرار الرجال»، لـ سامح الهلالي، عبر ٣٠ فصلا تقريبا في رحلة داخل العقل الباطن للرجل.

ويقول: "كل الرجال في كل مكان تقريبا خاصة الشرقي، تعرف كيف يفكر عندما يسرح في بعض الاوقات التي يختلسها لنفسه، كيف يتصرف ولما يفعل هكذا امام بعض الناس، كيف يتخذ قرارته الهامة في الحياة، احلامه البسيطة والعميقة وكيف يرى فتاة احلامة ورؤيته لزوجته، كلها وغيرها هي رحلة تتعرف من خلالها على نفسية الرجال، ولكن في الحقيقة هي رحلة داخل عقل الانسان، معظمنا رجال ونساء نرى ونفكر بهذا المنظور، الوعي الجمعي الغير معلن يجمعنا دون ان نعرف اننا نكتم نفس السر عن بعضنا، فكما للرجل "ليلي" او فتاة احلام يظل متشوفا لها ولرؤياها ولقاءها في يوم من الايام تظل المرأة تحلم بفارس احلامها "مهند" علي سبيل المثال حتي وان تزوجت حبيبها".

ويضيف: "رحلة من فترة المراهقة حتى سن الاربعين تقريبا يمر بها الهلالي داخل عقله وكأنه يفرغ شحنات من الذكريات والألم والتطهر من خلال ذلك الكتاب، وربما يضع بعض الحلول للعديد من التساؤلات التي تمر بنا نحن كمعشر النساء في معاملاتنا اليومية مع هذا الكائن الرجل، فهو يفك لنا الكثير من الالغاز والامور التي نظن انها معقدة ولكنها في غاية البساطة ولا تحتاج إلا للقليل من الحكمة".

وأنهي: "استمتعوا بتلك الرحلة في عقل الرجل ومعرفة خباياه والتي يمكنك انهاءها في جلسة واحدة لسلاسة اللغة التي تجمع بين العامية والفصحي بالإضافة إلى قصر الفصول ما يبعدك عن الملل، وفي انتظار باقي المراحل والمزيد من الأسرار".
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