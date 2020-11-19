دعم غير مسبوق من التعليم العالي للباحثين المصريين.. وتؤكد: نفتخر بعلمائنا فى قائمة الأفضل على مستوى العالم.. ومصر حققت خطوات كبيرة في تطوير وتحديث المنظومة

بعد إعلان 396 عالما مصريا ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم..

أكاديمية البحث تدعم الطلاب بإعلان أسماء 57 فائزا بالمنح الاستثنائية

396 مصريا في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية أفضل 2٪ من علماء العالم

أسماء 57 طالبًا وطالبة فائزين فى منح برنامج علماء الجيل القادم

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تقدما كبيرا لعلمائها في الترتيب على مستوى العالم، كما حاز البعض الآخر على منح استثنائية من منح برنامج علماء الجيل القادم، والذي يعد واحدا من البرامج الداعمة للباحثين المصريين.

وزير التعليم العالى يلتقى عددًا من العلماء المصريين بالجامعات الكندية:





عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات الكندية، بحضور السفير أحمد أبوزيد سفير مصر بكندا، ود.أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال بكندا، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالعلماء المشاركين في الاجتماع، وأشاد بجهود علماء مصر في الخارج وما يحققونه من نجاحات في مختلف المجالات، منوهًا بما يتميزون به من التزام وسمعة طيبة على المستوى الدولي، مؤكدًا حرص الوزارة على التواصل الجاد مع علماء مصر في الخارج بشكل مستمر، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية في الارتقاء بالعملية التعليمية فى مصر، مشيرًا إلى لقائه بعلماء مصر فى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم.

وأضاف عبدالغفار أن مصر حققت عددًا من الخطوات الطيبة في مجال تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة والمؤمنة بقيمة العلم والتعليم.

واستعرض الوزير أبرز الجهود التي بذلتها الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي، والتي منها إنشاء عدد من فروع الجامعات الدولية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 2018 بدأت بمؤسسة الجامعات الكندية التي تستضيف فرع لجامعة الأمير إدوارد الكندية، ثم مؤسسة جامعات المعرفة التي تستضيف فرع جامعة كوفنتيري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير؛ بهدف توفير تعليم متميز على أرض مصر.

كما أشار عبدالغفار إلى إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بدأت بها الدراسة منذ العام الماضي (الدلتا، بنى سويف، القاهرة الجديدة) بما يعطي التعليم الفني والتقني ما يستحقه من اهتمام، مؤكدًا أنه جار إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، تشمل برامج علمية وتخصصات حديثة، فضلا عن التعاون مع الشركات والمصانع لتدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات المطلوبة.

وأكد الوزير أنه تم زيادة عدد الجامعات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إلى 27 جامعة حكومية؛ لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي، ورغبة الوزارة الشديدة في وجود جامعة على الأقل فى كل محافظة، فضلا عن زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بتخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء برامج الساعات المعتمدة الجديدة.

إعلان قائمة ترتيب جامعة ستانفورد الأمريكية:

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2٪ من علماء العالم" الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎ Scopusفي 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

وقد احتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، كما جاء في الرابط التالي

جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد‏ هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست في عام 1885، وقد انطلق منها وادي السليكون في الستينات من القرن الماضي.

وصرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن القائمة احتوت على العلماء من الجامعات المختلفة وبيانها ترتيبًا كالتالي: 48 من جامعة القاهرة، و38 من المركز القومي للبحوث، و31 من جامعة الإسكندرية، و30 من جامعة الزقازيق، و24 من جامعة عين شمس، و24 من جامعة المنصورة، و19 من جامعة أسيوط، و13 من جامعة طنطا، و12 من جامعة بنها، و12 من جامعة سوهاج، و10 من مركز بحوث الفلزات، و9 من جامعة المنوفية، و8 علماء من كل من من جامعة حلوان، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة قناة السويس، و7 من جامعة بني سويف، و6 علماء من جامعة المنيا، ومعهد بحوث البترول، والجامعة المصرية البريطانية، و5 علماء من الجامعة المصرية اليابانية، ومدينة زويل، و4 علماء من جامعة جنوب الوادي، وجامعة الفيوم، و3 من جامعة النيل، وعالمان من جامعة أسوان، ومدينة الأبحاث العلمية، وجامعة دمنهور، وجامعة بورسعيد، والمعهد القومي لعلوم البحار، وجامعة دمياط، وعالم واحد من جامعة المستقبل وجامعة الوادي الجديد، وجامعة فاروس، وجامعة السويس، ومعهد تيودور بلهارس، ومن جامعة السادات.

وأضاف: "لنا أن نفتخر بعلمائنا المدرجين في هذه القائمة، وبالأخص الدكتور قابيل عبد النبي من جامعة طنطا الذي شغل المرتبة 4427، والدكتور على بحراوي "رحمة الله عليه" من جامعة بني سويف، والذي شغل المرتبة 7752، والدكتور أبو العلا حسنين من جامعة القاهرة في المرتبة 11534، والدكتور عطية فرجاني من جامعة الزقازيق في المرتبة 11889، والدكتور إبراهيم عباس من جامعة سوهاج في المرتبة 12384 على مستوى العالم وكأعلى خمس علماء في القائمة".

ونوه إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء، ومؤشر هيرش H index أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومؤشر هيرش المعدل للتأليف المشترك hm index، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.





المنح الاستثنائية من برنامج علماء الجيل القادم:

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر أسماء 57 طالبًا وطالبة من أوائل الخريجين على مستوى الجامعات المصرية والفائزين بالمنح الاستثنائية الموجهة - تم الإعلان عنها في مايو الماضي بموافقة مجلس الأكاديمية فى جلسته رقم 175 - من منح برنامج علماء الجيل القادم (SNG) لعام٢٠٢٠، وهي الدورة السابعة للبرنامج والتى اُطلق عليها اسم العالم المصرى الجليل د." فاروق الباز"، وسيكون مكان تنفيذ المنح فى ديوان عام الأكاديمية والمراكز الأقليمية التابعة للأكاديمية بأقاليم مصر المختلفة ومركز الأجهزة العلمية والإعلام والتوثيق والشبكة القومية للمعلومات.

وأوضح صقر أن اختيار طلاب المنحة جاء علي أساس تنافسي من بين المتقدمين في المجالات المعلن عنها، والتي تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية، ويهدف برنامج منح علماء الجيل القادم إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية فى العلوم الأساسية والتطبيقية وعلوم الصدارة والعلوم البينية، وتركز هذه الدورة الاستثنائية على الزراعة والغذاء والأصول الوراثية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه وإدارة العلوم والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدراسات المستقبلية، بهدف تغذية المشروعات القومية الكبرى بالأكاديمية وقطاعاتها المختلفة بدماء شابه جديدة متميزة بنظام المنح، وهو التوجه الأول من نوعه فى المؤسسات الحكومية ولكنه معمول به فى دول العالم المتقدمة.

وقالت الدكتورة ميريت رستم، مديرة البرنامج، إن برنامج علماء الجيل القادم هو أحد أهم أنواع المنح التى تقدمها أكاديمية البحث العلمي منذ أكثر من عشر سنوات للحصول على درجة الماجستير لجيل جديد من المتفوقين من خريجى الجامعات المصرية على أساس تنافسى فى موضوعات محددة الأهداف والموضوعات التى تخدم خطة الدولة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج حتى تاريخه 917 طالبا بتكلفة إجمالية تقرب من 73 مليون جنيه، وتبلغ التكلفة الاجمالية لمنح هذه الدورة الاستثنائية حوالي 6 ملايين جنيه، وتشمل المنحة مكافأة شهرية لمدة 30 شهرا قيمتها 2000 جنيه شهريًا، و46 ألف جنيه لتغطية نفقات البحث، ولمعرفة أسماء الفائزين يرجى زيارة موقع أكاديمية البحث العلمى على الرابط التالي