النيابة تقرر حبس سائق أتوبيس حادث مدرسة الإبداع الدولية

قررت نيابة الهرم، حبس سائق أتوبيس مدرسة الإبداع الدولية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكانت النيابة العامة، أمرت بإجراء تحليل مخدرات لسائق الأتوبيس، الذي تعرض لحادث انقلاب بمنطقة حدائق الأهرام.





وكشفت تحقيقات النيابة عن حالات المصابين حيث تبين أن أعمار الطلاب مستقلي الأتوبيس تتراوح ما بين 6 إلى 16 سنة وهناك 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة عدا طفلة عمرها 10 سنوات تحت الملاحظة ومدرسة أيضا تحت الملاحظة بالرعاية المركزة وتستعلم النيابة عن حالة باقي المصابين من الطلاب للتأكد من سلامتهم والوقوف على الوضع الصحي لهم.





وتبين من التحقيقات هوية المصابين وإصاباتهم تتمثل في ياسين سامح سيد 6 سنوات اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر وباسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر، ومحمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات وهنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات ومحمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات ويوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات وسيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات وكريم علاء احمد منير 16 سنة جاري عمل الأشعة ورهف هشام محمد 13 سنة ونوران محمد حسن 10 سنوات وإياد محمد حسن 10 سنوات أحمد مصطفي درويش 8 سنوات وعبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات وإيمان محمد عادل 7 سنوات جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.





وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الأتوبيس كسر بالكتف الأيسر وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة ( مدرسة ) اشتباه كسر بالعمود الفقري ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي.





وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن بلاغا ورد لغرفة النجدة بانقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام عند نزلة المتحف الكبير، وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث.





وتبين من التحريات أن الأتوبيس تابع لمدرسة الإبداع للغات وكان متجها من حدائق الأهرام الي منطقة المنصورية بمنشأة القناطر شمال الجيزة إلا انه اصطدم بعامود إنارة في أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الأتوبيس وحدوث الإصابات بين الأطفال والسائق ومدرستين.





وطلبت النيابة استعلام عن حالة الطلاب المتواجدين في مستشفي الهرم، وكذلك الحالة الصحية لسائق الأتوبيس الذي أشارت التحريات الأولية إصابته بكسر في الذراع وقررت النيابة إجراء تحليل مخدرات له، فيما أمرت النيابة بانتداب لجنة فنية من المرور لفحص الأتوبيس وموقع الحادث، للوقوف على أسبابه.