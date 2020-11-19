الزراعة: تعظيم الاستفادة من كل الإمكانيات لتوفير احتياجات المواطنين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها وما أوتيت من قوة فى تعظيم تحقيق الإستفادة من وحدات الأرض والمياه، فى إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتطوير الإنتاجات الخاصة به.





وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الزراعة واحد من أهم القطاعات التى تؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد الكلي بالدولة المصرية.





وتابع أن نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل فى القطاع الزراعى سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وبالتالي تلك المشروعات تزيد من الإنتاج المصرى، حيث ان هناك أسواق دولية تقبل على الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الثقة بها.





وأكد أن المشروعات الزراعية لا تتلخص فى الإنتاج النباتى، بل يتم الإستهداف أن يكون هناك عائد مضاف أو قيمة مضافة على الإنتاج الزراعى من خلال عمليات التصنيع الزراعى، مما يخلق مزيد من فرص العمل والمزيد من الفرص الإستثمارية من هذا المجال فى مصر.





وأشار إلى أن المنظومة الزراعية لا تقوم بتوفير إحتياجات المواطن المصرى فقط، بل تحافظ وتؤمن الأمن الغذائي للأمن القومى المصرى، مضيفا إلى أن الصوب الزراعية تختلف فى الإنتاج بالحقول المفتوحة عن المغلقة.



