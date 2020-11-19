Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: تعظيم الاستفادة من كل الإمكانيات لتوفير احتياجات المواطنين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:57 م
القطاع الزراعى
القطاع الزراعى
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها وما أوتيت من قوة فى تعظيم تحقيق الإستفادة من وحدات الأرض والمياه، فى إطار توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتطوير الإنتاجات الخاصة به.

وأضاف "القرش" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الزراعة واحد من أهم القطاعات التى تؤثر بشكل كبير فى الاقتصاد الكلي بالدولة المصرية. 

وتابع أن  نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل فى القطاع الزراعى سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وبالتالي تلك المشروعات تزيد من الإنتاج المصرى، حيث ان هناك أسواق دولية تقبل على الصادرات الزراعية المصرية نتيجة الثقة بها.

وأكد أن المشروعات الزراعية لا تتلخص فى الإنتاج النباتى، بل يتم الإستهداف أن يكون هناك عائد مضاف أو قيمة مضافة على الإنتاج الزراعى من خلال عمليات التصنيع الزراعى، مما يخلق مزيد من فرص العمل والمزيد من الفرص الإستثمارية من هذا المجال فى مصر.

وأشار إلى أن المنظومة الزراعية لا تقوم بتوفير إحتياجات المواطن المصرى فقط، بل تحافظ وتؤمن الأمن الغذائي للأمن القومى المصرى، مضيفا إلى أن الصوب الزراعية تختلف فى الإنتاج بالحقول المفتوحة عن المغلقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المنتدى الافريقي للثورة الخضراء| الزراعة: مصر تضع كل إمكانياتها الزراعية لخدمة الاشقاء

الزراعة: مصر تتربع على قائمة الإنتاج السمكي من المزارع.. فيديو

"القصير": الزراعة تلقى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسي وشهدت طفرة غير مسبوقة في عهده

الزراعة: زيادة التوسعات الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري| فيديو

يوم الأغذية العالمي| مصر الـ23 بمؤشر إتاحة الغذاء في 2019.. زيادة قيمة الإنتاج لـ500 مليار جنيه "2017/2018"

الزراعة تكشف طرق استخدام تكنولوجيا الاستزراع السمكي لتحقيق أكبر معدلات إنتاج

ترشيحاتنا

11 صفقة جديدة لـ إنبي استعدادا للموسم الجديد

اغتال الصيادون أقاربها.. الزرافة البيضاء الأخيرة من نوعها في العالم

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج

اللقطات الأولى من حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق الأوتوستراد بالبساتين

شاهد.. رئيس الوزراء يعتذر على الهواء: بعتذر عن التأخير بس والله غصب عني

خاص بالمثليين جنسيًا داخل الجيش.. قرار جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series تسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو و صور

10 صور من آخر حلقات The Voice Senior وتتويج اللبناني عبدو ياغي

تفاصيل السيارة كيا kia k5 هايبرد بعد وصولها السعودية.. صور