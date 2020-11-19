منال سلامة: كل شيء في حياتنا له طاقة ويؤثر علينا "فيديو"

قالت الإعلامية منال سلامة، إن الطاقة كلمة كبيرة وتشمل كل شيء حولنا ، معقبة: الناس اللي بنشوفهم والأماكن اللي بندخلها ليهم طاقة، حتى الجماد اللي متواجد حواليّا ليه طاقة.





وأضافت "سلامة" خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، التصرفات والأسلوب الخاص بالإنسان يؤثر على الطاقة، معقبة :النفس والحرف ليه طاقة".





وفي نفس السياق أوضحت، حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إن العادات القديمة جميعهم تعمل على زيادة الطاقة في الجسم، متابعة: العادات الجديدة هي اللي بتعمل على تقليل نسبة الطاقة.





وأضافت "زينال" خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض العادات تعمل على الشعور بالطاقة، منهم عكس النوم الليل نهار والنهار ليل، وأيضا ضرورة الاستحمام فور القدوم من الخارج، أو وضع الأقدام في ماء.





وأكملت: "فتح المطبخ على الصالة يعمل على خروج الطاقة النارية للخارج، متابعة: المرآة تعمل على إعطاء الطاقة ولكن ليس في غرف النوم".