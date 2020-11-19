Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منال سلامة: كل شيء في حياتنا له طاقة ويؤثر علينا "فيديو"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:56 م
الإعلامية منال سلامة
الإعلامية منال سلامة
Advertisements
إسراء صبري
قالت الإعلامية منال سلامة، إن الطاقة كلمة كبيرة وتشمل كل شيء حولنا، معقبة: الناس اللي بنشوفهم والأماكن اللي بندخلها ليهم طاقة، حتى الجماد اللي متواجد حواليّا ليه طاقة.

وأضافت "سلامة" خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، التصرفات والأسلوب الخاص بالإنسان يؤثر على الطاقة، معقبة :النفس والحرف ليه طاقة".

وفي نفس السياق أوضحت، حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، إن العادات القديمة جميعهم تعمل على زيادة الطاقة في الجسم، متابعة: العادات الجديدة هي اللي بتعمل على تقليل نسبة الطاقة.

وأضافت "زينال" خلال حوارها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض العادات تعمل على الشعور بالطاقة، منهم عكس النوم الليل نهار والنهار ليل، وأيضا ضرورة الاستحمام فور القدوم من الخارج، أو وضع الأقدام في ماء.

وأكملت: "فتح المطبخ على الصالة يعمل على خروج الطاقة النارية للخارج، متابعة: المرآة تعمل على إعطاء الطاقة ولكن ليس في غرف النوم".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تورتة مفاجأة للفنانة منال سلامة على الهواء.. شاهد

في رجالة بترمرم.. صاحبة فيديو من حقك تتجوز 4 تثير ضجة جديدة.. فيديو

وأنا 10 سنين.. منال سلامة تكشف كارثة لها في المطبخ.. فيديو

بنام على الوابور.. منال سلامة تكشف سرا من أسرار حياتها..فيديو

حدرجا بدرجا.. الشيف غالية ترقي منال سلامة على الهواء ..شاهد

منال سلامة: واجهت شيخا قال لابني «الفنانين هيدخلوا النار».. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر أول صورة لمرتكب المذبحة الأسرية في حدائق الأهرام.. النيابة تطلب الملف الطبي.. والشهود أكدوا إصابته بمرض نفسي

بفارق 100 يوم.. رد فعل صادم لطفل بعد وفاة والديه بكورونا

تحرش بـ 14 فتاة .. الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار أيتام

النتائج تظهر سلبية مسحة كورونا لـ تريزيجيه فى إنجلترا

اغتال الصيادون أقاربها.. الزرافة البيضاء الأخيرة من نوعها في العالم

بعد ساعات قليلة من وفاته بمرض نادر.. فايق عزب يتصدر تريند جوجل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس بلاك سيريس mercedes amg gt black series تسجل رقما قياسيا جديدا.. فيديو و صور

10 صور من آخر حلقات The Voice Senior وتتويج اللبناني عبدو ياغي

تفاصيل السيارة كيا kia k5 هايبرد بعد وصولها السعودية.. صور