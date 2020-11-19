الكتيبة الناعمة.. 5 نساء يحتللن أركان البيت الأبيض في إدارة بايدن.. خبرات ثرية وأصول أجنبية متنوعة.. ونصيب الأسد لدارسات القانون

جنيفر أومالي ديلون أول امرأة تقود حملة انتخابية لرئيس ديمقراطي فائز

دانا ريموس مستشارة سابقة بالبيت الأبيض مقربة لأوباما

جوليسا رينوسو بانتاليون تتولى منصب كبير موظفي السيدة الأولى

جولي تشافيز رودريجيز ذراع كامالا هاريس اليمنى في مجلس الشيوخ

آني تومايسين لسان بايدن الناطق سابقًا وحاليًا









منذ اليوم الأول لحملته الانتخابية، تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بمراعاة التنوع في تشكيل إدارته المستقبلية، وفي خطاب الاحتفال بالنصر في 7 نوفمبر، قال بايدن: "أردت منذ البداية حملة تمثل أمريكا، وأعتقد أننا فعلنا. وهذا ما أريده الآن للإدارة أن تبدو عليه".









وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، شكل بايدن بالفعل فريقًا لإدارة البيت الأبيض يتكون من 46% من الملونين ذوي الأصول الأجنبية، و52% من النساء.









ونشر بايدن ونائبته كامالا هاريس تغريدة الثلاثاء الماضي، كشفا فيها عن طاقم متنوع لإدارة البيت الأبيض يتكون من 4 رجال و5 نساء، مؤكدين فيها الالتزام ببناء "إدارة تشبه أمريكا"، ولاحظ كثير من المراقبين بالطبع غلبة العنصر النسائي على فريق بايدن.









جنيفر أومالي ديلون

وقع اختيار بايدن على مديرة حملته الانتخابية جنيفر أومالي ديلون لتشغل منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض، وهي أول امرأة تدير حملة انتخابية ناجحة لرئيس ديمقراطي فائز.









انضمت ديلون إلى حملة بايدن الانتخابية في مارس 2020، وواجهت تحدي إدارة الحملة عن بُعد بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا.











وتتمتع ديلون بخبرة كبيرة في إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين، حيث أدارت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي بيتو أورورك قبل انسحابه من السباق الرئاسي، كما كانت نائب مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لغعادة انتخابه عام 2012.









وتخرجت ديلون من جامعة تافتس، ولديها 3 أبناء، وهي أول امرأة تشغل منصب نائب كبير موظفي البيت الأبيض.









دانا ريموس

عين بايدن المستشارة العامة لحملته دانا ريموس مستشارة للبيت الأبيض.









وعملت ريموس سابقًا مستشارة عامة لمؤسسة أوباما، ونائبة مساعد الرئيس الأمريكي ونائبة مستشار الرئيس للشئون الأخلاقية في عهد إدارة أوباما.









وقبل عملها في إدارة أوباما، كانت ريموس أستاذًا للقانون في كلية القانون بجامعة نورث كارولينا، كما تولت مناصب وظيفية مساعدة مع القاضي السابق بالمحكمة العليا صمويل أليتو جونيور والقاضي بمحكمة الاستئناف أنتوني شيريكا، عملت قبل ذلك في مكتب للمحاماة بمدينة نيويورك.









درست ريموس القانون في جامعتي هارفارد وييل، وفي 2018 ترأس الرئيس السابق باراك أوباما حفل زواجها من مساعد مستشار الأمن القومي بريت هولمجرين.









جوليسا رينوسو بانتاليون

أصبحت جوليسا رينوسو بانتاليون، الشريكة بشركة "ونستون آند ستراون" للمحاماة، كبيرة موظفي السيدة الأولى القادمة جيل بايدن.









عملت بانتاليون سابقًا كسفيرة للولايات المتحدة في أوروجواي، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الأرضية الغربي في عهد إدارة أوباما، وهي عضو بمجلس أمناء جامعة كولومبيا ومجلس إدارة لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون، ومجلس إدارة مشروع ترومان للأمن القومي.









وقالت عنها جيل بايدن: "بالنسبة لكبير موظفيّ، كان من المهم إيجاد شخص يتمتع بخبرة وفهم عميقين للحكومة. أردت شخصًا متحمسًا للخدمة العامة، ووجدت كل ذلك وأكثر منه في جوليسا، دبلوماسية بارعة وخبيرة قانونية ومخططة استراتيجية".









وولدت جوليسا رينوسو بانتاليون في جمهورية الدومينيكان، ودرست القانون بجامعات هارفارد وكامبريدج وكولومبيا.









جولي تشافيز رودريجيز

تولت جولي تشافيز رودريجيز، حفيدة الناشط المدافع عن الحقوق المدنية سيزار تشافيز، منصب مدير مكتب البيت الأبيض للشئون الحكومية.









وكانت رودريجيز، نائبة مدير الحملة الانتخابية لبايدن، والمديرة المتجولة لحملة كامالا هاريس، وقبلها عملت مديرة لولاية كاليفورنا في مكتب هاريس بمجلس الشيوخ.









وفي عهد إدارة أوباما، عملت رودريجيز مساعدة خاصة للرئيس ونائبة لمدير مكتب المشاركة العامة بالبيت الأبيض، وقد درست القانون بجامعتي كاليفورنيا وبيركلي.









آني تومايسين

وقع اختيار بايدن على المديرة المتجولة لحملته الانتخابية آني تومايسين لتتولى منصب مدير عمليات المكتب البيضاوي.









وعملت تومايسين نائبة للمتحدث باسم بايدن عندما كان نائب الرئيس في إدارة أوباما، وقبلها كانت المتحدثة الرسمية باسم بايدن عندما كان عضوًا بمجلس الشيوخ.









ودرست تومايسين بجامعة بوسطن، وبدأت حياتها المهنية بالعمل في شركة "راسكي بارتنرز" إحدى أكبر شركات العلاقات العامة.