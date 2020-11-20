ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تصل للسجن عاما .. عقوبات رادعة لمعطل مهام الحكومة فى الأشغال العمومية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
السجن - ارشفية
السجن - ارشفية
Advertisements
حسن رضوان
تضمن قانون العقوبات مواد تقضى بمعاقبة معطل وسائل خدمات المرافق العامة بالسجن المشدد.

وجاءت المادة 361 من قانون العقوبات لتنص على  أن "كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".


فيما تنص المادة 364 على أن "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".
 
وتنص المادة 365 على أن "كل من أحرق أو أتلف عمدًا بأى طريقة كانت شيئًا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية، أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أحلى بونجور من حبيبي الرياضي ... زوجة مصطفى فهمى تشارك صورة له.. شاهد

المقاولون العرب: مشروع تحويل مجرى نهر روفيجي يضاف لسجلنا التاريخي.. فيديو

أسباب تلف بطارية السيارة وكيفية المحافظة عليها

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه

أدعية تقال يوم الجمعة قبل العصر

وكيل جيرالدو: اللاعب لن يرحل عن الأهلي لنادي يعطيه مقابلا ماديا أقل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن كبار السن .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج كورونا

احذر .. لا تعد تسخين هذه الأطعمة مرة أخرى

هل تشعر بالقلق دائما ؟.. خطوات بسيطة للتخلص منه