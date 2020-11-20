تصل للسجن عاما .. عقوبات رادعة لمعطل مهام الحكومة فى الأشغال العمومية

تضمن قانون العقوبات مواد تقضى بمعاقبة معطل وسائل خدمات المرافق العامة بالسجن المشدد.





وجاءت المادة 361 من قانون العقوبات لتنص على أن "كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".









فيما تنص المادة 364 على أن "كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى".

وتنص المادة 365 على أن "كل من أحرق أو أتلف عمدًا بأى طريقة كانت شيئًا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية، أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".