مجلة "نور" تجوب قرى بني سويف بالتعاون مع قافلة جامعة الأزهر

زار فريق من مجلة "نور" للأطفال مدارس بني سويف، ضمن القافلة التنموية المشتركة ما بين جامعة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.
و شهدت القافلة تكثيف البرامج الثقافية والدينية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والمعاهد والمدارس ودروس محو الأمية، فضلا عن التركيز على الدور الاجتماعي والإنساني من تقديم المساعدات الطبية لأهالي المحافظة.
كما تم توزيع مجلة "نور" على طلاب المدارس، والذين عبروا عن سعادتهم بالمجلة، ومحتواها الثقافي والتنويري، فهي تعتبر فرصة مناسبة لفتح آفاق جديدة للتواصل مع الأطفال، من خلال الوسائل الإلكترونية لمجلة نور، ونوافذ التواصل الاجتماعي الخاصة بها؛ لمخاطبة أطفال مصر، والحرص على تنمية مواهبهم.