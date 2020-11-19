مجلة "نور" تجوب قرى بني سويف بالتعاون مع قافلة جامعة الأزهر

زار فريق من مجلة "نور" للأطفال مدارس بني سويف، ضمن القافلة التنموية المشتركة ما بين جامعة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.





و شهدت القافلة تكثيف البرامج الثقافية والدينية بمراكز الشباب والمكتبات العامة والمعاهد والمدارس ودروس محو الأمية، فضلا عن التركيز على الدور الاجتماعي والإنساني من تقديم المساعدات الطبية لأهالي المحافظة.



