أستاذ إدارة محلية: يجب إصلاح الخلل وزيادة مرتبات الإدارات الهندسية

قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية،إن مهمة الجامعات وضع اشتراطات البناء ورسم السياسات واستشارات وتدريب وتوصيات وتنفيذ ابحاث ،ولكن اصدار التراخيص الخاصة بالبناء ليست مهمة الجامعات ولكن مهمة الإدارات الهندسية بالمحافظات.





واشار عرفة ،الى انه يجب ان يتم تدعيم وإصلاح الخلل الموجود في الإدارات الهندسية بالمحافظات ،وتدعيم مرتباتهم واعطائهم دورات واصلاح تدنى مرتباتهم ومعرفة اسباب هرب المهندسين من الإدارات الهندسية واصلاحها.





وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، الجامعات بتولى اصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات،موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لاصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.





يذكر ان هناك قرارا من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لحين الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، و لا يسرى قرار الوقف على المشروعات القومية و المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث انها مستمرة في البناء وذلك لانها مدن بناءات ليست عشوائية وانما مخططة ومدروسة.





وتم السماح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء.





وسينتهى قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر في 24 نوفمبر الجارى ،ومن المتوقع ان تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة.



