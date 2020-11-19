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رياضة

أولمبياد الفتاة الجامعية يختتم فعالياته بالأقصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت بمحافظة الأقصر فعاليات أوليمبياد الفتاة الجامعية الذى نظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للنشاط الطلابى.

وذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الفترة من 15 الى 19 نوفمبر .



وحصلت على المركز الأول فى ألعاب القوى منافسات الوثب الطويل آية شريف الجروانى من جامعة طنطا، و المركز الثانى حبيبة اشرف على من جامعة حلوان، و المركز الثالث روان مصطفى عليان جامعة قناه السويس . 



أما فى منافسات دفع الجلة فحصلت على المركز الاول منة الله طارق من جامعة عين شمس، و المركز الثانى اسراء اشرف من جامعة المنصورة، و المركز الثالث شمس احمد عبد الله من جامعة الزقازيق .


وفى منافسات جرى ١٠٠ متر فحصلت على المركز الاول انجى طارق رجاء الدين من جامعة حلوان، و المركز الثانى نورين حسن  التعليم العالى، و المركز الثالث ايمان طارق مصطفى من جامعة اسوان. 


وفى تنس طاولة حصلت على المركز الأول اسماء محمد رحمي جامعة بنها، والمركز الثاني ندى محمد يوسف جامعة الزقازيق، و المركز الثالث الشيماء محمد الخيرشي جامعة جنوب الوادى.


و شارك فى الأولمبياد ٥٠٠ طالبة من ٢٤ جامعة  وهى "السويس - جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - اسوان - طنطا - بنها - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - الزقازيق - المنصورة - الأٌقصر - قناة السويس - اسيوط - المنوفية / مطروح - ازهر اسيوط - حلوان - اسكندرية - وزارة التعليم العالى - المنيا - الازهر - عين شمس " .


الجدير بالذكر أن الأولمبياد هدفه توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات خاصة فى الاقاليم وتشجيعهن على ممارسة مختلف الانشطة الرياضية،  مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وسوف تقام الفعاليات علي ملاعب المدينة الشبابية.
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