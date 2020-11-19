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أخبار العالم

اليونان.. اعتقال لاجئ سوري ينتمي لـ داعش شارك بأعمال قتل

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:14 م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
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شيماء مصطفى

اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب في اليونان، صباح اليوم الخميس، لاجئًا سوريًا للاشتباه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.

ووفقًا لصحيفة "كاثيميرني" اليونانية، تم القبض على اللاجئ السوري، البالغ من العمر 27 سنة، خلال مداهمة مخيم إليوناس بالعاصمة أثينا.

وقال ضباط مكافحة الإرهاب إنهم صادروا أجهزة إلكترونية من المكان الذي كان يسكن فيه والذي تفحصه السلطات.

وحسب الشرطة اليونانية، دخل الرجل اليونان في 28 مارس 2018. وأثناء الاستجواب، أكد التهم الموجهة إليه وسيُعرض أمام المدعي العام في أثينا.

كما يواجه تهمًا بالإرهاب والمساعدة في القتل وهو في حالة نفسية وعقلية سليمة، حسب الصحيفة اليونانية.

وأكدت السلطات أنه ظهر في مقطع فيديو لمقاتلي داعش نُشر عام 2014.
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