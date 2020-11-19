جامعة سوهاج تنظم مؤتمرها الأول للتطوير البشري

شهد الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، فاعليات المؤتمر الأول الذي نظمته الادارة العامة للموارد البشرية بالجامعة تحت عنوان "التطوير البشري هدفنا"، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم، للجامعة، وبحضور كل من الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي، القائم بعمل أمين عام الجامعة، والمحاسب محمد نصر فراج، مدير عام الموارد البشرية وممثلين من وزارة المالية والحسابات، وامناء الكليات وعدد من العاملين.









وأوضح "عزيز" أن فكرة المؤتمر هي الأولى من نوعها على مستوى الإدارات في الجامعات المصرية، مشيرًا الي أن الموارد البشرية هي الوسيلة التي تساهم في تطوير المهارات الوظيفية والشخصية الخاصة بالعاملين، وهي التي تقود عملية التغيرات والتطورات داخل أي منظمة سواء كانت تلك المنظمة حكومية أو خاصة.





وأكد أنه لابد من العمل على تطويرها، مضيفًا أن تدريب العاملين وتطويرهم يعد جزءًا من برنامج تطوير مهني شامل، إذ يساهم في تعزيز وتحسين قدرات العاملين بإلاستمرار مما يزيد من مهاراتهم ويساعدهم على الإبتكار.





واشار الدكتور مصطفى عبدالخالق إلى أنه يجب على العاملين توسيع مدارك معرفتهم فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات، و زيادة الكفاءة وتقييم الأداء الحالي، وذلك للإستفادة من نتائج التقييم وتحديد حاجات العاملين، مؤكدا على ضرورة طرح برامج تدريبية تتناسب مع هذه الحاجات، وذلك بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءاتهم، مما يعود بالنفع المالي على المنظمة وزيادة ربحها، بالإضافة إلى إعطاء صورة إيجابية عنها من خلال تدريب الموظفين على الأسس الأخلاقية والمهنية، إذ يعد التدريب المحرك الرئيسي لبناء الكفاءات الوظيفية للتمكين الموظفين من النجاح في أداء وظائفهم، مما يساهم في زيادة فرص نجاح المنظمة من خلال توفير فرص التعلّم والتدريب وتطويرهم بشكل دائم.





و اضاف "نصر" أهمية القدرات التنافسية فى العمل، فهي أهم الطرق للإرتقاء في نجاح المنظومة التعليمية، كما أن الإتحاد في العمل هو الضمانة الأساسية للحفاظ على القيم فى ظل المتغيرات المتسارعة، مضيفًا ان المؤتمر ناقش عدد من الموضوعات الهامة التي تعمل على النهوض بالجامعة مثل تطوير العمل بالقطاع الإداري، نقل الخبرات من قدامي العاملين الي العاملين الجدد، إلى جانب توحيد نمط العمل و وتوثيق العلاقات الإجتماعية بين العاملين.



