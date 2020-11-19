انطلاق قوافل طبية بدمياط لعام 2021



جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، ان القوافل العلاجية المجانية تخدم شريحة كبيرة من المجتمع الدمياطي وبها الكثير من التخصصات الطبية المختلفة.





وأوضح ان تلك القوافل تتنقل ما بين قري محافظة دمياط ويتم الكشف أسبوعيا على الاف من المرضى بمختلف التخصصات وتحويل الحالات الحرجة والطارئة الى مستشفيات الحكومية.





أقراأيضا:

كشفت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بمراكز المحافظة والتي من المقرر عقدها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021.