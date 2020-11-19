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محافظات

حفاظا على أرواح المواطنين.. محافظ الإسكندرية يناقش مشكلة تعطل المرور بالمكس

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:53 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يناقش مشكلة التعطل المروري بالمكس
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أحمد بسيوني
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، منطقة القباري غرب المحافظة للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتقى عددا منهم في أحد المقاهي الشعبية بالمنطقة للاستماع إلى شكواهم ، كان أبرزها مشاكل التعطيل المتكرر لحركة المرور بطريق شارع المكس الرئيسي بسبب تكدس سيارات النقل الثقيل المتعاملة مع ميناء الإسكندرية، بجانب مشكلات مرورية مماثلة بشارع الأمان وعدد من الشوارع الفرعية نتيجة وجود بعض الحفر في الطريق. 

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وأوضح أهالي المنطقة أن أحد أسباب تكدس سيارات النقل الثقيل وتعطل حركة المرور يرجع إلى عدم فتح أبواب الميناء أمام السيارات في تلك المنطقة والاعتماد على بوابة واحدة ما أدى إلى ارتباك متكرر بحركة السير بشارع المكس الرئيسي ، كما طلب الأهالي عمل إشارات مرورية بعد وقوع حالات حوادث بالمنطقة. 

ولفت الشريف إلى أن زيارة اليوم جاءت من أجل أهالي المنطقة خاصة وطمأنتهم والاستماع إلى مشكلاتهم ، موضحا أنه سيتم إدراج الطريق ضمن خصة الرصف وتطوير الطرق ، وسيتم تكليف مدير المرور بالإسكندرية بتفقد الطريق ودراسة تنفيذ وضع إشارات مرور حفاظا على أرواح المواطنين .

ووعد محافظ الإسكندرية الأهالي بتلبية طلباتهم في الملفات التي تختص بها المحافظة على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لدراسة حل المشكلات التي تدخل في اختصاصها.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، أطلق إشارة بدء تنفيذ مشروع عدد من إشارات المرور بتقاطع مثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي، بالإضافة إلى تطوير الميدان، والبدء في تنفيذ حل لمشكلة صرف مياه الأمطار بالمنطقة. 

يأتي التطوير من قبل شركات اللجنة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، بتكلفة تصل إلى ٥ ملايين جنيه.

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وخلال ذلك تقدم المحافظ بالشكر للمشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها شركات البترول والتعاون الدائم مع المحافظة.

خلال ذلك تقدم المحافظ بالشكر للمشاركة والخدمة المجتمعية السباقة التي تقوم بها شركات البترول والتعاون الدائم مع المحافظة.

ولفت إلى أن الشركات تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات، إلا أن مشروع اليوم يعد من أفضل المشروعات التي تحتاجه المواطنين بالمنطقة ويعمل على تنظيم حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

وأشار الشريف إلى أن إنشاء منحدر لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار التي تتعرض لها المنطقة كل عام، هو أهم ما في المشروع، مطالبًا بإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن ، ليجد المواطن تطورا ملموسًا، والعمل على حل مشكلة بمنطقة سكنية هامة ويوجد بها العديد من المصانع والشركات.
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