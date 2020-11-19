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فن

شيرين رضا: المخرج هادي الباجورى سبب موافقتي على مسلسل نمرة اتنين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
شدّدت النجمة شيرين رضا على أن مشاركتها في مسلسل "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة جاءت لسببين، الأولى إعجابها بالدور الذي تقدمه، والثاني وجود المخرج هادي الباجوري الذي سبق وأن عملت معه.

وحول الشخصية التي قدّمتها، قالت شيرين رضا: "ألعب دور سيدة تعيش معاناة نتيجة تجربة مؤلمة مرّت به سابقاً، وهو ما يؤثر في حياتها بشكل كبير وكذلك في قراراتها.


وأضافت: "يجمعني مع هادي الباجوري تفاهم مشترك، الأمر نفسه مع ماجد الكدواني الذي سبق وعملت معه، لذا فإن هذا الانسجام انعكس إيجابًا على جو العمل عمومًا، وأنا سعيدة جدًا بالتجربة في هذه الحلقة من "نمرة اثنين" التي استمتعت بها كثيرًا.

قال الباجوري: "قصتنا عبارة عن حلقة درامية مليئة بالمشاعر، تدور أحداثها في السيارة، بين شوارع القاهرة، اعتمدنا التصوير الليلي، وتحديدًا بعد منتصف الليل، إذ يصعب التصوير في شوارع القاهرة المزدحمة نهارًا من الناحية التقنية، ولأننا نصوّر داخل السيارة، كان عليّ أن أخترع جهازًا يسّهل علينا التصوير مع الحفاظ على الدقة في المَشاهد التصويرية، لذا فقد استمتعت كثيرًا بهذا الاختراع وبالتجربة عمومًا".

وحول تعاونه مع نجوم الحلقة، قال الباجوري: "أنا سعيد بالعمل مع ماجد الكدواني وشيرين رضا، فهو ليس أول تعامل يجمعنا، هما محترفان جداً وأنا سعيد باختيارهم للمشاركة في هذه الحلقة".

وختم الباجوري: "مسلسل "نمرة 2" مشروع يجب أن يعرض على منصّة رقمية، فهو يُطلب من قبل المشاهدين، إضافةً إلى كونه مفصّلا كي يُعرض على منصة، و"شاهد" قوية بإنتاجاتها وبمحتواها، لذا فأنا متشوّق لمتابعة "نمرة 2".


وتدور أحداث الحلقة حول نجمة شهيرة تستقل سيارة أوبر إلى المطار في رحلة مدتها أقل من ساعة، وخلال كل دقيقة من دقائق الرحلة تتجدّد ذكريات قديمة.


وبدأت "شاهد VIP" اعتبارًا من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

تحمل رابع الحلقات عنوان "فرق توقيت"، وهي من بطولة ماجد الكدواني، شيرين رضا؛ سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج هادي الباجوري.
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